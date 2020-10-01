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Текст:   Марина Трубилина 
12:34 01.10.2020

Информация о строящихся объектах будет храниться в единой системе

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правила ведения Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности утверждены постановлением правительства.

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В этой системе будут храниться данные о строящихся объектах на всех этапах их жизненного цикла, поясняет Минстрой. Для решения этой задачи предстоит интегрировать уже работающие в ряде регионов аналогичные системы, системы, предусмотренные Градостроительным кодексом, а также информационные системы заинтересованных юридических лиц.

Утверждены правила ведения ГИСОГД РФ и правила предоставления доступа к хранящимся в ней сведениям. Постановление вступает в силу с декабря 2022 года.

"Говоря о внедрении технологий информационного моделирования в строительстве, мы в первую очередь подразумеваем выстраивание бесшовного градостроительного процесса в масштабах всей страны. Это глобальная задача, и ее решение невозможно без правовых основ, которые, в том числе, призвано обеспечить постановление", - отметил замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков.

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