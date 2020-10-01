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01.10.2020 14:20
Рубрика: Общество

Астрономы открыли гигантский инопланетный мир

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная группа астрономов обнаружила новый инопланетный мир, который представляет собой гигантскую газовую экзопланету. Найденный объект размером с Юпитер находится относительно недалеко от Земли.

Фото: pixabay.com
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Синопсис исследования опубликован на сайте препринтов arXiv.org, а его суть изложена на портале Phys.org. Гигантская экзопланета, получившая обозначение NGTS-12b, была обнаружена при помощи NGTS - фотометрического обзора широкого спектра.

Этот инструмент предназначен для поиска экзопланет размером с Нептун, перекрывающих при движении свет от своих звезд. По этому периодическому затемнению методом транзитной фотометрии ученые и находят новые миры. В обзоре используется набор данных, полученных при помощи полностью роботизированных телескопов в обсерватории Паранал в Чили.

В данном случае группа астрономов во главе с Эдвардом М. Брайантом из Уорикского университета (Великобритания) открыла более крупную планету. Она находится на расстоянии около 1473 световых лет от Земли. Этот инопланетный мир обращается вокруг своей звезды каждые 7,53 дня. Его орбитальный период оказался больше, чем периоды 95 процентов других экзопланет, обнаруженных всеми наземными транзитными исследованиями.

Фото: roscosmos.ru
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Объект NGTS-12b имеет радиус около 1,05 радиуса Юпитера и массу около 0,21 массы Юпитера. Поверхностная сила тяжести и относительно низкая плотность позволяют предположить, что эта планета имеет разреженную газовую атмосферу.

Родительская звезда имеет примерно такую же массу, как и Солнце, а ее радиус составляет около 1,59 радиуса нашего светила. Возраст этой звезды точно установить пока не удалось, но исследователи предполагают, что ей около 9,4 миллиарда лет. Температура на ее поверхности составляет порядка 2960 градусов Цельсия.

Астрономы отмечают, что полученные параметры экзопланеты NGTS-12b делают ее весьма любопытной целью для дальнейших спектроскопических исследований, направленных в основном на определение характеристик ее атмосферы.

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