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Рубрика: Общество

Интервью Александра Гинцбурга "Российской газете". Главное

Академик Александр Гинцбург, под руководством которого создана вакцина "Спутник V", дал эксклюзивное интервью "Российской газете".
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

- Нужна ли прививка от COVID-19 после 60 лет;

- Что страшнее: пандемия или паника;

- Какой аргумент может быть последним для ученого;

- Когда войдут в национальный календарь прививок противоковидные вакцины;

- Зачем изобретатель вакцины, которая может спасти человечество, еще учится;

- Почему Александр Гинцбург безнаказанно развел семейственность в Центре;

- Правда ли, что здесь работает 95-летняя внучка Корнея Чуковского, замечательный микробиолог Наталья Николаевна? Правда, как и то, что она поднимается пешком на третий этаж, потому что в этом старомосковском здании нет лифта. Кто сможет помочь Центру Гамалея?

Полностью интервью Александра Гинцбурга "РГ" читайте здесь.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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