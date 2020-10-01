Интервью Александра Гинцбурга "Российской газете". Главное

Академик Александр Гинцбург, под руководством которого создана вакцина "Спутник V", дал эксклюзивное интервью "Российской газете".
Фото: Сергей Михеев/РГ
- Нужна ли прививка от COVID-19 после 60 лет;
- Что страшнее: пандемия или паника;
- Какой аргумент может быть последним для ученого;
- Когда войдут в национальный календарь прививок противоковидные вакцины;
- Зачем изобретатель вакцины, которая может спасти человечество, еще учится;
- Почему Александр Гинцбург безнаказанно развел семейственность в Центре;
- Правда ли, что здесь работает 95-летняя внучка Корнея Чуковского, замечательный микробиолог Наталья Николаевна? Правда, как и то, что она поднимается пешком на третий этаж, потому что в этом старомосковском здании нет лифта. Кто сможет помочь Центру Гамалея?
Полностью интервью Александра Гинцбурга "РГ" читайте здесь.