Интервью Александра Гинцбурга "Российской газете". Главное

Академик Александр Гинцбург, под руководством которого создана вакцина "Спутник V", дал эксклюзивное интервью "Российской газете".

- Нужна ли прививка от COVID-19 после 60 лет;

- Что страшнее: пандемия или паника;

- Какой аргумент может быть последним для ученого;

- Когда войдут в национальный календарь прививок противоковидные вакцины;

- Зачем изобретатель вакцины, которая может спасти человечество, еще учится;

- Почему Александр Гинцбург безнаказанно развел семейственность в Центре;

- Правда ли, что здесь работает 95-летняя внучка Корнея Чуковского, замечательный микробиолог Наталья Николаевна? Правда, как и то, что она поднимается пешком на третий этаж, потому что в этом старомосковском здании нет лифта. Кто сможет помочь Центру Гамалея?

Полностью интервью Александра Гинцбурга "РГ" читайте здесь.