Исследование: Трамп стал меньше спать и оттого больше злиться

Американский президент Дональд Трамп стал меньше спать после того, как возглавил США, и оттого стал несчастнее и злее. К такому выводу пришли исследователи из Колумбийского университета в своем новом докладе "Позднее время отхода ко сну предсказывает поведение президента Трампа", пишет издание PsychNewsDaily.

Ученые проанализировали твиты, которые хозяин Белого дома публиковал на своей страничке, начиная с января 2017 года по апрель 2020, и на их основе высчитали, сколько в среднем Трамп спит. Оказалось, что с 2017 года его активность в Twitter с 11 утра и до двух часов ночи выросла на 317 процентов! Но если в самом начале своего президентского срока он позволял себе засидеться в соцсетях далеко за полночь лишь раз в неделю, то к апрелю 2020 года стал делать это три раза в неделю. А если учесть, что он стабильно начинает "твитить" в шесть утра, то как минимум в эти три дня он явно спит меньше положенных 7-8 часов.

И это не может не отражаться на его настроении и качестве работы, утверждают исследователи. Они обнаружили, что на следующий день после таких "ночных посиделок" подписчики Трампа в Twitter ставят его твитам в среднем на 7 400 лайков меньше, делают на 1 300 меньше ретвитов и оставляют на 1 400 меньше ответов. Кроме того, президент становится менее "счастливым" и более раздражительным, о чем свидетельствуют его выступления и интервью, которым предшествовали как раз полуночные твиты хозяина Белого дома.