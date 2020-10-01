Исследовательские учения: новейшая техника пройдет экзамен в 2021 году

В 2021 году на исследовательских учениях проверят эффективность совместных действий БМПТ "Терминатор", прошедших модернизацию БМП с боевыми отделениями "Бережок" и новейших танков Т-90М.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" в преддверии профессионального праздника рассказал Главнокомандующий Сухопутными войсками Российской Федерации генерал армии Олег Салюков.

В интервью "Российской газете" генерал также отметил, что в настоящее время испытания и боевой машины пехоты с "Бережком" успешно завершены. Бронетехника получила новые возможности. Например, у боевой машины пехоты значительно усилились возможности по борьбе с танками - в боекомплект теперь входят 8 управляемых ракет комплекса "Корнет", 4 из которых готовы к немедленному применению. Огневая мощь 30-мм автоматической пушки дополнена автоматическим гранатометом.

Также в настоящее время поступают другие современные образцы: Т-72Б3М, Т-80БВМ, БМП-3 и БТР-82А.

По мере того, как эта техника осваивается в войсках, идет апробация новых форм ее боевого применения.

Генерал армии сообщил о закупках таких высокоэффективных средств противовоздушной обороны, как "Бук-МЗ" и "Верба".

В части направляются реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" и "Торнадо-Г".

Артиллеристы вооружаются 152-мм самоходными гаубицами "Мста-СМ" с возможностями наведения на цели в автоматическом режиме.

Подразделения, занимающиеся противотанковой обороной, оснащаются ракетными комплексами "Хризантема-СП", способными бороться со всеми современными бронемашинами.

Для целей разведки закупаются беспилотники, комплексы "Стрелец", бронеавтомобили "Тайфун-К".

Всего в этом году в сухопутные войска поступит более 2500 единиц образцов оружия.