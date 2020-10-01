Сухопутные войска 1 октября отмечают свой профессиональный праздник. Самому многочисленному и мощному виду войск Российской армии исполняется 470 лет. 1 октября 1550 года царь Иван IV Грозный издал постановление о создании регулярного войска из числа избранных служивых людей. Времена меняются. Под стать им развивается военная стратегия и тактика.

Но суть остается незыблемой: именно пехота ставит точку в любой войне или крупном вооруженном конфликте. Штурм Рейхстага - самое убедительное тому доказательство. О том, чем готов ответить на современные вызовы самый древний и прославленный вид наших Вооруженных сил, в интервью "Российской газете" рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Олег Леонидович, сейчас, как мы видим, Российская армия интенсивно переоснащается. Пожалуй, нет такого вида и рода войск, куда бы в больших количествах не поступала новая военная техника и вооружение. Понятно, что сухопутные войска, как им и положено, - в авангарде этого процесса. Можете поделиться подробностями?

Олег Салюков: Переоснащение идет достаточно интенсивно. В этом году в соединения и воинские части Сухопутных войск поступает более 2500 новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Так, для войск ПВО Сухопутных войск закупаются современные зенитные ракетные комплексы "Бук-МЗ", которые занимают лидирующие позиции в мире, а также новейшие переносные зенитные ракетные комплексы "Верба". В реактивные соединения поступают реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" с увеличенными характеристиками по дальности, точности стрельбы и расширенной номенклатурой реактивных снарядов повышенного могущества.

В артиллерийские подразделения общевойсковых соединений поступают реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и самоходные гаубицы "Мста-СМ", обладающие возможностью автоматического наведения на цель. Противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-СП" с уникальной способностью пробивать броневую защиту всех современных танков в любое время суток и в сложных метеорологических условиях начали поступать в противотанковые подразделения.

Для подразделений разведки закупаются комплексы с беспилотными летательными аппаратами, комплексы разведки, управления и связи "Стрелец", защищенные автомобили "Тайфун-К". Подразделения связи переоснащаются на современные средства связи тактического звена управления. Для танковых и мотострелковых подразделений закупаются современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.

Кстати, о бронетранспортерах и БМП. Эти рабочие лошадки мотострелков давно превратились в грозное оружие, и уже доводилось слышать мнения, что их вооружение неплохо было бы еще усилить. Например, увеличить калибр пушек. Как вы к этому относитесь?

Олег Салюков: Сейчас парк боевых бронированных машин Сухопутных войск унифицирован по калибру автоматических пушек. Так, боевые машины пехоты БМП-2, БМП-2 с боевым отделением "Бережок", БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А, БТР-82АМ оснащены обитаемыми комплексами вооружения с 30-мм автоматическими пушками. Применение такого калибра создает достаточную плотность огня за счет высокого темпа стрельбы и большого боекомплекта.

Вместе с тем, чтобы повысить огневые возможности боевых машин пехоты, предполагается постепенный переход с калибра 30 мм на 57 мм. Это будет происходить за счет оснащения перспективных образцов с дистанционно управляемыми боевыми модулями с 57-мм автоматической пушкой. Установка таких боевых модулей в существующих боевых машинах пехоты также прорабатывается.

В противотанковые подразделения начали поступать ракетные комплексы "Хризантема-СП" . Они способны пробивать броню всех современных танков

В прошлом году успешно завершены государственные испытания современных модернизированных образцов бронетанкового вооружения. В том числе модернизированной боевой машины пехоты с боевым отделением "Бережок". Отличительной особенностью нового боевого отделения "Бережок" является наличие в его составе противотанкового ракетного комплекса "Корнет" с боекомплектом в восемь ракет, из которых четыре готовы к пуску, а в дополнение к 30-мм автоматической пушке установлен автоматический гранатомет. До конца текущего года эти модернизированные образцы бронетанкового вооружения должны поступить в войска.

Сотни лет наступающую пехоту прикрывала огнем полевая артиллерия, она же защищала ее при обороне. Появляется ли у вас в войсках что-то новое помимо привычных нам по кинофильмам пушек и минометов? Сообщалось, например, о проекте "Набросок". Что это такое?

Олег Салюков: В рамках опытно-конструкторских работ "Набросок" в 2022 году завершается разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси. Плановым периодом государственного оборонного заказа спланирована их закупка. Поступление в войска этих образцов будет проводиться после переподготовки расчетов минометных комплексов.

Новое минометное вооружение предусматривает решение боевых задач по поддержке огнем пехоты с применением автоматизированных процессов получения информации по цели и наведения орудий, способностью ведения огня с неподготовленных огневых позиций, возможностью действий в районах с трудными грунтами, а также в Арктическом регионе.

Ну и куда же пехоте без танков. Особенно в наступлении. Калибр их пушек тоже будете увеличивать?

Олег Салюков: В настоящее время современные отечественные танки Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М оснащены 125-мм пушками и обеспечивают использование широкой номенклатуры выстрелов. Это позволяет им успешно выполнять поставленные задачи. Вместе с тем повышение калибра танковых пушек не исключается.

Буквально на наших глазах родился и убедительно доказал свою эффективность новый вид оружия - боевые и разведывательные беспилотники. У мотострелков есть от них надежная защита?

Олег Салюков: Для войсковой противовоздушной обороны стратегические и оперативные беспилотные летательные аппараты являются типовыми объектами поражения. Существующая эшелонированная система ПВО в целом обеспечивает борьбу с ними с требуемой эффективностью.

Сейчас наиболее эффективным в борьбе с тактическими беспилотниками является ЗРК "Тор-М2". Вместе с тем стоимость зенитных управляемых ракет комплекса значительно превышает стоимость малоразмерных дронов. С учетом этого сейчас выполняются работы по созданию относительно дешевой малогабаритной ракеты для этого комплекса, а также завершается создание 57-мм зенитно-артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО". Кроме того, проводятся работы по адаптации зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ" для применения в Сухопутных войсках.

Боевые расчеты с комплексами беспилотников уже действуют в интересах общевойсковых подразделений в звене "рота - батальон"

Необходимо отметить, что противодействие беспилотникам является комплексной задачей, которая решается совместными действиями сил и средств противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы. Также эти задачи решают ракетные войска и артиллерия, воздействуя по операторам беспилотных летательных аппаратов и пунктам управления дронами. Кроме того, есть и пассивные методы борьбы - соблюдение дисциплины связи, тактическая маскировка.

А самим Сухопутным войскам есть что послать с передовой в ответ на атаку дронов противника?

Олег Салюков: В современных условиях применение беспилотных летательных аппаратов при ведении боевых действий постоянно растет. Не секрет, что спектр задач, решаемых с их помощью, значительно увеличился, а современные беспилотники способны решать не только задачи воздушной разведки, но и другие, в том числе наносить огневое поражение противнику на поле боя.

В Сухопутных войсках происходит совершенствование системы применения беспилотников, расчеты с комплексами БПЛА уже действуют в интересах общевойсковых подразделений в звене "рота - батальон" и, соответственно, появляются новые типы комплексов, в том числе "коптерного" типа, для решения задач в тактическом звене.

А еще вы говорили, что подразделения Сухопутных войск могут получить технику с гибридными силовыми установками и электрической трансмиссией...

Олег Салюков: Да, действительно, прорабатывается вопрос использования в образцах вооружения гибридных силовых установок с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии высокой емкости. Уже получен определенный задел в этом направлении. Практическая реализация применения этих технических решений позволит на порядок увеличить количество энергии, циркулирующей на борту машин, расширить возможности по компоновке образцов и обитаемости экипажа, обеспечить применение вооружения на других принципах действия.

Появление таких перспективных образцов позволит выполнять поставленные задачи в различных условиях, адаптироваться к динамике изменения внешних факторов, а также значительно повысить автономность действий войск.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Александр Степанов/ РИА Новости

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Атака с разгрузкой

Технические новинки, о которых вы рассказываете, безусловно, впечатляют. Но исход любого сражения решают люди. Солдаты и офицеры. С чем и в чем они пойдут в бой? Насколько можно судить, их экипировка тоже серьезно меняется...

Олег Салюков: Совершенно верно. В настоящее время в рамках одной из научно-исследовательских работ, выполняемых по заказу Главного командования Сухопутных войск, формируется и обосновывается облик перспективной боевой экипировки военнослужащих, в состав которой предусматривается внедрение элементов, усиливающих физические возможности военнослужащего, - это боевые и специальные экзоскелеты, интеграция боевых и обеспечивающих робототехнических комплексов, а также разведывательных и ударных беспилотников мини- и малого класса.

Такой подход позволит повысить ситуационную осведомленность военнослужащих в бою, обеспечить выполнение ими задач по предназначению с минимальными физическими нагрузками и риском для жизни, а также будет способствовать развитию боевой экипировки военнослужащих, учитывая современные тенденции развития образцов вооружения и технологий.

Практически за несколько последних лет возникло новое по сути стратегическое направление - Арктика. Известно, что специально для действий в этом регионе разработан вариант зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2", арктические подразделения перевооружены танками Т-80БВМ. А как будут передвигаться по тундре и болотам отделения и взводы мотострелков?

Олег Салюков: Для Арктики и других регионов, где преобладают грунты со слабой несущей способностью, созданы и разрабатываются образцы вооружения, адаптированные для данных условий. Так, например, на снабжение Вооруженных сил РФ приняты армейские снегоходы А1 и мотовездеходы (квадроциклы) АМ1, двухзвенный гусеничный транспортер-тягач снегоболотоходный плавающий легкой категории по массе, а также семейство двухзвенных транспортеров-тягачей грузоподъемностью от 10 до 30 тонн. Двухзвенная компоновка за счет распределения массы, а также способа поворота (складывание звеньев) позволяет получить высокие показатели проходимости.