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01.10.2020 00:01
Рубрика: Власть

Интервью главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова. Главное

- Переоснащение Сухопутных войск идет достаточно активно. В этом году поступает более 2500 новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники.

- Завершены испытания модернизированной боевой машины пехоты с боевым отделением "Бережок".

- В рамках опытно-конструкторских работ "Набросок" завершается разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси.

- Завершается создание 57-мм зенитно-артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО". Кроме того, проводятся работы по адаптации зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ" для применения в Сухопутных войсках.

- В Сухопутных войсках появляются новые типы комплексов беспилотных летательных аппаратов, в том числе "коптерного" типа.

- Формируется облик перспективной боевой экипировки военнослужащих, в состав которой предусматривается внедрение элементов, усиливающих физические возможности военнослужащего.

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости
Интервью Александра Бастрыкина "Российской газете". Главное

- Прорабатывается вопрос использования в образцах военной техники гибридных двигателей.

- Для Арктики и других регионов, где преобладают грунты со слабой несущей способностью, созданы и разрабатываются образцы вооружения, адаптированные для таких условий.

Полностью интервью главкома Сухопутных войск генерала армии Олега Салюкова читайте здесь.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Сухопутные войска

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Интервью главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова. Главное
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