Интервью главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова. Главное

- Переоснащение Сухопутных войск идет достаточно активно. В этом году поступает более 2500 новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники.
- Завершены испытания модернизированной боевой машины пехоты с боевым отделением "Бережок".
- В рамках опытно-конструкторских работ "Набросок" завершается разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси.
- Завершается создание 57-мм зенитно-артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО". Кроме того, проводятся работы по адаптации зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ" для применения в Сухопутных войсках.
- В Сухопутных войсках появляются новые типы комплексов беспилотных летательных аппаратов, в том числе "коптерного" типа.
- Формируется облик перспективной боевой экипировки военнослужащих, в состав которой предусматривается внедрение элементов, усиливающих физические возможности военнослужащего.
- Прорабатывается вопрос использования в образцах военной техники гибридных двигателей.
- Для Арктики и других регионов, где преобладают грунты со слабой несущей способностью, созданы и разрабатываются образцы вооружения, адаптированные для таких условий.
Полностью интервью главкома Сухопутных войск генерала армии Олега Салюкова читайте здесь.