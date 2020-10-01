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Рубрика: В мире

ЮАР возобновила авиасообщение с другими странами

Южно-Африканская Республика возобновила первого октября воздушное сообщение с другими странами. При этом действуют ограничения на въезд из неблагополучных по COVID-19 регионов.

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"Туристы из стран, уровень заболеваемости SARS-CoV-2 в которых выше, чем в ЮАР, не смогут прибыть к нам в ближайшее время", - заявил министр внутренних дел республики Аарон Мотсоаледи. По его словам, в черном списке сейчас 37 государств, включая Россию, США, Великобританию, Францию, Нидерланды, Израиль, Индию и Иран.

В самой же Южно-Африканской Республике каждый день выявляют примерно 1,5 тысячи инфицированных коронавирусом. Ситуация улучшается, поэтому власти решили открыть границу, чтобы поддержать экономику. Авиасообщение с другими странами было прекращено полгода назад, напоминает ТАСС.

В мире Африка ЮАР Пандемия коронавируса COVID-19

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