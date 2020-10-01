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Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
01.10.2020 20:54
Рубрика: В мире

Неприкасаемых больше нет

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8276)
Коронавирус серьезно скорректировал отношение итальянцев к своим некогда "неприкасаемым" сбережениям. Как говорится в исследовании Cerved, из-за эпидемии коронавируса почти половине итальянцев пришлось сократить расходы и начать активно тратить отложенные на "черный день" сбережения. Поэтому вопрос сегодня стоит не столько в том, как приумножить накопления, а, скорее, в том, как не растратить уже имеющиеся средства.

По неофициальным данным, итальянцы хранят около 200 миллиардов евро в 1,5 миллиона банковских ячеек, эти деньги часто являются результатом незаявленных доходов. При этом официальные источники утверждают, что в 2019 году между текущими счетами и срочными депозитами у них хранились более 4,445 миллиарда евро.

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
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За последние годы львиная доля итальянцев потеряла интерес к приобретению акций и облигаций, а также к игре на бирже. Они считают рынок ценных бумаг чрезмерно волатильным. Весьма мал процент тех, кто доверяет свои кровные частным пенсионным фондам. Правда, из-за пандемии и с резким увеличением смертности жители Италии стали активнее приобретать всевозможные страховые пакеты.

Итальянцам пришлось сократить расходы и активно тратить отложенные на черный день сбережения

С начала 90-х годов и по сегодняшний день из всех видов инвестиций уверенно лидирует покупка недвижимости. Такой логики придерживаются более половины граждан (56 процентов). И этому есть вполне разумное объяснение - недвижимость в Италии, которая вопреки всему остается главным туристическим направлением в мире, является одновременно как инструментом для быстрого заработка, так и долгосрочной инвестицией, которая поможет уберечь капитал от любых экономических потрясений.

В мире Европа Италия А как у них?

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