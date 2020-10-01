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Рубрика: В мире

Стабильная напряженность

В Нагорном Карабахе продолжают стрелять и не слышат призывов к переговорам
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8276)
Интенсивные бои в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) продолжаются уже более пяти дней. Как сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян, ситуация на линии соприкосновения остается "стабильно напряженной". В ночь со среды на четверг Азербайджан подверг артобстрелу армянские позиции. Позже, как сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян, под огонь попал город Гадрут. По данным армянского единого информационного центра, потери Армении с начала боевых действий составили 104 человека. Кроме того, в Ереване сообщили о двух журналистах французской газеты Le Monde, госпитализированных в результате бомбардировки города Мартуни на территории НКР.

В Азербайджане также сообщили о ракетном обстреле своей территории армянскими ВС, в том числе по городу Тертер на прилегающей к НКР азербайджанской территории, где погиб один мирный житель. В Баку заявляют о 16 погибших и 55 раненых азербайджанских мирных жителях от обстрелов.По данным министерства обороны Азербайджана, противник с 27 по 30 сентября потерял 200 танков, 228 артиллерийских установок, 30 средств ПВО и другой техники.

МИД: Диалог РФ и США нацелен на поиск выхода из ситуации в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в интервью телеканалу "Скай ньюс - Арабия" заявил, что Ереван не пойдет на односторонние уступки в вопросе урегулирования конфликта и считает, что мирное решение не имеет альтернативы. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что международные переговоры по карабахскому вопросу не дали результата, поэтому "призывы какой-либо стороны к диалогу неуместны".

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