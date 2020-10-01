В Азербайджане также сообщили о ракетном обстреле своей территории армянскими ВС, в том числе по городу Тертер на прилегающей к НКР азербайджанской территории, где погиб один мирный житель. В Баку заявляют о 16 погибших и 55 раненых азербайджанских мирных жителях от обстрелов.По данным министерства обороны Азербайджана, противник с 27 по 30 сентября потерял 200 танков, 228 артиллерийских установок, 30 средств ПВО и другой техники.
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в интервью телеканалу "Скай ньюс - Арабия" заявил, что Ереван не пойдет на односторонние уступки в вопросе урегулирования конфликта и считает, что мирное решение не имеет альтернативы. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что международные переговоры по карабахскому вопросу не дали результата, поэтому "призывы какой-либо стороны к диалогу неуместны".