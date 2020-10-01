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Рубрика: В мире

Как в Латинской Америке противостоят информационной эпидемии

Текст: Елена Яковлева
Инфодемию - информационную эпидемию, избыточную информацию о пандемии ковида с навесом "фейкньюс" - ВОЗ объявило угрозой всему миру. Нужно ли с ней бороться и как?

Поскольку особую значимость эта проблема приобрела в странах Латинской Америки, поискать выход в медиацентре "Россия сегодня" решили пять ведущих медиаменеджеров из этого региона, к которым присоединился главный редактор информации на испанском языке российского канала Sputnik.

Фото: AFP/Yamil LAGE
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- Хоть ВОЗ и объявил инфодемию угрозой миру, но жертв дезинформации в больнице не лечат, - заметил главный редактор колумбийской газеты El Meridiano Раомир Бенитас Туиран и привел серьезные примеры вреда, нанесенного ею. Люди в Колумбии отказывались ехать в больницу из-за широко распространившейся дезинформации, что там ничем не лечат, а в отделениях реанимации не реанимируют.

Кроме того, по его мнению, инфодемия приводит к вытеснению новостей об актуальных событиях в стране ("Неужели партизаны ФАРК перестали существовать из-за пандемии?") или их невольному замалчиванию. При том, что возвращаются мигранты и растет безработица.

Сегодня, когда Колумбия открывает неработающие из-за пандемии сектора экономики ("Мы, например, потихонечку начинаем ходить в кино"), журналисты ставят перед собой вопрос: как уменьшить информацию, поставляющую сумятицу? Опыт свелся к принципу - не торопиться с публикацией новостей, даже если они бьют все рекорды прочтения. Над хорошо проверенными новостями, они ставят хэштег-метку "Правда без пристрастия". "Мы не хотим любой ценой публиковать любую информацию, мы хотим точных новостей", - подчеркивает Туиран.

В Панаме инфодемического пика достигла информация о том, что маски не помогают.

- Сегодня, когда человек с гаджетом может создать любой контент, традиционные СМИ должны задуматься о противодействии дезинформации, - говорит директор информационного агентства AN Panama Орландо Мендьета.

Он призывает коллег из традиционных СМИ не гоняться за сенсациями, а сделать выбор в пользу аналитической журналистики. "Сегодня любой человек в Twitter может сделать сообщение о событии, но глубину его анализа он не обеспечит. Поэтому мы должны набирать глубину в наших материалах" - уверен Мендьета.

Кстати, предубеждение против масок в Панаме удалось переломить: "Люди поняли, что это важная защита". Поэтому и дальше, по мнению Мендьеты, двигаться надо в сторону журналистики, опирающейся на науку.

Директор агентства El Peruano & Andina Феликс Альберто Пас Кирос рассказал об обращении руководства страны по поводу ковида, о каждодневных интервью с министрами и показал, какие карты и инфографика использовались, чтобы предоставить населению Перу качественную информацию о масках, дезинфекции продуктов и поведении в общественном транспорте,

Фото: iStock
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Мигель Бас (Sputnik) рассказал о личном опыте столкновения с дезинформацией ("Позавчера по радио услышал о якобы жесточайших запретах ВОЗ, связанных с тем, что ковид вызывает не вирус, а бактерии - чем абсурднее новость, тем она популярнее"). Он также призвал отказаться от скорости доставки информации как главной ценности и поставить на первое место проверенную и не лживую новость. Это особенно важно, когда люди встречают "вторую волну" пандемии в состоянии накопленного стресса и усталости от этой темы.

Переизбыточность информации сыграла свою роль в возникновении этой усталости, уверен журналист чилийского информационного агентства Cambio21 Маркос Боркоски. В мире, где никто не ждет утренних газет, а новости рождаются ежеминутно, и многие авторы новостей производят их по принципу "чем больше вред, тем больше удовольствия", надо задуматься о качестве и форме новости, уверен он. Боркоски призвал СМИ не забывать о других новостях, а смущенных дезинформацией проверять новости по официальным СМИ, они сейчас надежнее. Он рассказал, какие новостные "утки" взлетали вокруг разработанной российскими медиками вакцины, как вводились в моду сомнения в ее появлении и надежности ее тестирования. И все еще раз сошлись во мнении, что лучшее средство от инфодемии - аналитическая журналистика.

- И более честная, - добавила директор телеканала TeleSUR (Венесуэла) Патрисия Вилегас Марин.

- Мы сегодня заново "изобретаем" отношение к этой теме, вот так глядя друг другу в глаза, - сказал Маркос Боркоски. - И тема обретает объем.

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