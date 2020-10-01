Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса

Погоня за длинным долларом
Инвестиционный портфель принято составлять из нескольких инструментов. Если говорить о популярных в нашей стране вкладах, то а Америке ставки по таким продуктам невелики. Например, типичная доходность по депозитам в основных банках не превышает 0,6-0,8 процента годовых. Что касается сберегательных счетов, то прибыль по ним и вовсе символическая - от 0,05 процента годовых. Помимо ликвидности их плюс по сравнению с более доходными и рискованными активами в том, что все накопления на таких счетах застрахованы государством на сумму до 250 тысяч долларов. В специальных кредитных объединениях ставки несколько выше, чем в банках, но все равно не превышают примерно 1,5 процента годовых даже по долгосрочным вложениям (на 5 лет). Поэтому такие депозиты считаются скорее средством сохранения сбережений, чем их приумножения. Вклады и сберегательные счета - лишь третий по популярности в США тип инвестирования накоплений. По данным финансового аналитического ресурса Bankrate, на первое место такой инструмент ставят примерно 19 процентов американцев.
В США отдают предпочтение долгосрочным инвестициям. Фаворитом среди них долгое время являлись ценные бумаги. Например, вложения в фонд акций по индексу Standard & Poor s 500 в среднем на протяжении последних десятилетий стабильно приносили доход около 10 процентов годовых. Такие инвестиции для большинства считаются долгосрочными (от 3-5 лет), поскольку на короткий срок из-за волатильности финансовых рынков они могут быть и убыточными.
Но в последние пару лет восстанавливающаяся после краха в конце прошлого десятилетия недвижимость серьезно потеснила позиции ценных бумаг. Согласно опросам социологов, примерно треть американцев, отвечая на вопрос о том, куда бы они вложили сбережения, которые не пригодятся им в ближайшие 10 или более лет, выбрали бы именно покупку недвижимости.
Определенную популярность имеют драгметаллы, которым отдает приоритет каждый десятый американец. Криптовалюты и другие экзотические вложения считают лучшей инвестицией менее 5 процентов.
Особое место в портфеле инвестиций занимают индивидуальные пенсионные счета, которые американцы стараются открыть уже в молодости ради накоплений на безбедную старость. Сами по себе дохода они не приносят, но зато на отчисления в них пользуются налоговыми льготами. С учетом того, что налоговые ставки в США довольно высоки (от 10 до 37 процентов в зависимости от суммы доходов), уже одно это делает такие планы неплохой инвестицией. Кроме того, размещенные на таком счету средства можно дополнительно вкладывать как в депозиты, так и в ценные бумаги с тем, чтобы увеличить сумму накоплений. Следует только учитывать, что средства на таком счете, как правило, заморожены на десятилетия и воспользоваться ими получится лишь по выходу на пенсию. Многим такие пенсионные планы предоставляет работодатель, но примерно каждый третий американец, работающий в частном секторе, не имеет этой опции в своем контракте.
Деньги уходят в камни
При покупке Мари-Анн воспользовалась банковским кредитом, а он во Франции на подобные операции с недвижимостью более чем щадящий - от 0,75 процента годовых до 2 в зависимости от сроков. В итоге арендная плата за "однушку" практически полностью покрывает отчисления банку за кредит. В результате по прошествии 15 лет (на такой срок он был взят) Мари-Анн станет полноправной хозяйкой квартиры, которая к этому времени, что немаловажно, на рынке будет стоить в два, а то и в три раза дороже первоначальной цены. Таких "любителей камней", как Мари-Анн, во Франции великое множество. И это неудивительно: у жилья здесь только одна тенденция - дорожает. Так, официально подсчитано, что в Париже с 2000 года по сегодняшний день средняя стоимость квадратного метра выросла на 250 процентов, и сейчас зашкаливает за 10 тысяч евро.
Сегодня французов больше всего заботит сохранность заработанных евро. И здесь несомненный чемпион - накопительное страхование жизни. Им охвачены десятки миллионов французов. Только в прошлом году в этот финансовый инструмент было вложено 144 с лишним миллиарда евро, а накопления там исчисляется астрономической суммой в 1,785 миллиарда евро. Эти вложения гарантированы по высшему разряду. Однако доходность здесь невелика - от 1,5 до 2,5 процента годовых. К тому же речь идет о долговременном вкладе, рассчитанном минимум на восемь лет. Если воспользоваться им раньше, то придется заплатить налог.
Не менее популярный, скажем так, "народный" способ обезопасить накопления - это Livret A - осовремененный вариант сберкнижки. Тут вообще гарантия полная. Недаром практически у всех французов она имеется. Пополнять и снимать деньги с нее можно когда угодно без каких-либо вычетов и налогов, но есть ограничение - на этом счету разрешается держать не более примерно 23 тысяч евро. И еще один минус: доходность микроскопическая - 0,5 процента.
Для людей в той или иной мере состоятельных имеются другие способы сохранить, а то и приумножить сбережения. Заметим, что к игре на бирже, к инвестиционным фондам, не говоря уже о банковских предложениях приобрести акции и прочие ценные бумаги, у французов ныне отношение, мягко говоря, сдержанное. У некоторых до сих пор не прошли синяки со времен финансового кризиса 2008 года. А вот, к примеру, покупка вин с инвестиционной целью привлекает многих. Понятное дело, что не обычных вин, а тех, что входят в категорию Grand Cru, то есть классифицированных, эксклюзивных Бордо и Бургундского. Строгая статистика свидетельствует, что за последние два десятка лет цены на эти редкие вина ежегодно увеличивались на 4-8 процентов.
Всего надежнее - сберкнижка
Самым популярным средством накоплений остается "бабушкин метод" - старая добрая сберкнижка. Согласно исследованию центра Statista в 2019 году более 70 процентов граждан имели хотя бы один сберегательный счет. Этот способ вложения денег считается самым безопасным, хотя и наименее выгодным: большинство банков и сберкасс предлагают ставки ниже 0,1 процента. И все же общий объем частных накоплений, по данным бундесбанка, уже превысил 6 триллионов евро. Семьи, где есть несовершеннолетние, часто открывают специальные "детские счета" с довольно высокой по здешним меркам ставкой до 3 процентов на вклады до 500 евро.
Скупка драгоценных металлов вот уже несколько десятилетий считается стабильным инвестиционным вариантом. Золотые слитки можно приобрести в крупных обменных пунктах. В ходу и золотые монеты, особенно те, что отчеканены на Баварском монетном дворе, чья история уходит корнями в XII век. Однако это занятие, скорее, удел энтузиастов: слишком уж высоки затраты на хранение драгоценностей в банковской ячейке или в сейфе. Вложения в акции тоже не слишком популярны из-за высоких рисков. По итогам прошлого года чуть менее 10 миллионов граждан были акционерами разных компаний, это около 15 процентов населения ФРГ старше 14 лет.
В последнее время набирают обороты новые виды инвестиций, к примеру в "зеленые" облигации (Green bonds). Речь идет об экологических проектах, таких как строительство ветряных турбин. Но в ФРГ пока нет четких финансовых стандартов для "инициатив, благоприятствующих климату", и это сдерживает массовый приток инвесторов в отрасль. Развивается рынок "финансовых технологий" (FinTechs). Он привлекает азартных меценатов, увлеченных идеей поддержки высокотехнологичных стартапов. Правда, они серьезно рискуют, ведь никто не может дать гарантию, что такой стартап продержится хотя бы три года, отмечает портал vergleich.de.
Инвестируют немцы и в материальные ценности - предметы искусства, антиквариат, музыкальные инструменты, вина. В 2014 году с молотка ушло первое издание комикса про Супермена 1938 года за 2,4 миллиона евро. Сложнее обстоят дела с картинами, ведь покупатель должен потратиться на их оценку. Зато немцы охотно вкладывают капитал в то, что хорошо знают и любят, - в автомобили. Так, гамбургская компания Momentum automotive предлагает заинтересованным инвесторам вложить 100 евро в лимитированные модели Ferrari и Aston Martin. Если они будут проданы в определенный срок, вкладчику гарантирован доход. А предприятие eROCKIT, которое производит электродвигатели с педальным приводом на своем заводе под Берлином, позволяет всем желающим вложить в проект от 100 до 25000 евро в обмен на фиксированную процентную ставку в размере 5,4 процента на три года.
Неприкасаемых больше нет
По неофициальным данным, итальянцы хранят около 200 миллиардов евро в 1,5 миллиона банковских ячеек, эти деньги часто являются результатом незаявленных доходов. При этом официальные источники утверждают, что в 2019 году между текущими счетами и срочными депозитами у них хранились более 4,445 миллиарда евро.
За последние годы львиная доля итальянцев потеряла интерес к приобретению акций и облигаций, а также к игре на бирже. Они считают рынок ценных бумаг чрезмерно волатильным. Весьма мал процент тех, кто доверяет свои кровные частным пенсионным фондам. Правда, из-за пандемии и с резким увеличением смертности жители Италии стали активнее приобретать всевозможные страховые пакеты.
С начала 90-х годов и по сегодняшний день из всех видов инвестиций уверенно лидирует покупка недвижимости. Такой логики придерживаются более половины граждан (56 процентов). И этому есть вполне разумное объяснение - недвижимость в Италии, которая вопреки всему остается главным туристическим направлением в мире, является одновременно как инструментом для быстрого заработка, так и долгосрочной инвестицией, которая поможет уберечь капитал от любых экономических потрясений.
Депозит разбавят кости
Благополучные условия существования местного населения позволяют ему не беспокоиться за отданные в распоряжение банка деньги. Клиент по первому требованию гарантированно получит все свои накопления до единой иены.
Люди с хорошим доходом приобретают дорогие квартиры в новых жилых комплексах для последующей сдачи в аренду. Такой вид бизнеса популярен в Токио и некоторых других крупных мегаполисах страны. Местный рынок жилья устойчив и не подвержен серьезным колебаниям. Клиентов также хоть отбавляй. Многие семьи с хорошим доходом предпочитают жить в съемном жилье, периодически переезжая в более современные апартаменты.
Японцы не лишены любви к предметам роскоши и старины. Многие пенсионеры собрали богатые коллекции картин, монет или нэцкэ. Здесь уже дело вкуса. Стабильно высокий заработок позволяет японцам глубоко погружаться в хобби, которое со временем может принести высокие дивиденды.
На территории японского архипелага запрещены азартные игры. Поэтому любители казино ездят на Филиппины или в Макао. Бывает, что даже начинающие сотрудники частных компаний могут себе позволить слетать туда на выходные. В японских городах пользуются популярностью залы игровых автоматов "патинко", где завсегдатаи состязаются в неравном бою с машиной за выигрыш.
Другие отдают предпочтение маджонгу. Недавно пристрастие к этой игре сгубило карьеру токийского прокурора Хирому Курокавы. Видный юрист вынужден был подать в отставку после того, как стало известно о его участии в нескольких партиях на деньги с друзьями-журналистами.
Не боятся рисковать
Сегодня, когда инфляция в Бразилии достигла низких показателей, краткосрочные вклады стали не такими рентабельными, но сохранили свою популярность среди населения. Наибольшим спросом пользуются накопительные вклады, проценты по которым падают на счета бразильцев каждый месяц. Но, поскольку ставка Центрального банка за последний год снизилась с 6,5 до двух процентов годовых, потянув вниз и доходность вкладов, теперь бразильцы все больше обращают внимание на более рискованные активы.
"Это привело к тому, что за последние два-три года количество инвесторов на бразильском фондовом рынке среди физлиц выросло на 90 процентов, - поделился с "РГ" Эдуардо Шрёдер, основатель бразильского портала по обучению детей финансовой грамотности. - Большая часть населения не имеет финансового образования. Бразильцы по большей части не сильно переживают из-за использования кредитных карт, штрафы по просрочкам которых достигают 400 процентов годовых. Это привело к тому, что многие оказались в должниках и вынуждены постоянно перекредитовываться".