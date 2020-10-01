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Рубрика: В мире

Деньги прошли мимо собора

Счетная палата Франции заинтересовалась пожертвованиями для Нотр-Дама
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8276)
Отчет Счетной палаты Франции о том, как обстоят дела с восстановлением собора Парижской Богоматери, привлек к себе внимание французов. И было с чего. Дело в том, что контролеры в первую очередь тщательно изучили финансовую сторону реставрационных работ, а если конкретно, проанализировало то, как расходуются средства, пожертвованные на возрождение храма после разрушительного пожара в апреле прошлого года.
На сегодня закончены работы по стабилизации Нотр-Дама, в январе начнутся работы по его реставрации. Фото: EPA На сегодня закончены работы по стабилизации Нотр-Дама, в январе начнутся работы по его реставрации. Фото: EPA
На сегодня закончены работы по стабилизации Нотр-Дама, в январе начнутся работы по его реставрации. Фото: EPA

Напомним, что с тех пор почти 340 тысяч частных лиц и компаний, включая богатейшие французские, перечислили на восстановление огромную сумму - 835 миллионов евро. Понятно, деньги шли не напрямую Нотр-Даму, а созданным для этой цели специальным фондам. Так вот, по данным Счетной палаты, некоторые из них использовали до полмиллиона евро из полученных средств на свои собственные административные расходы, что, заметим, не вяжется с высокими принципами благотворительности.

Фото: EPA
Собор Парижской Богоматери восстановят по средневековым технологиям

Но главная претензия, а ее сформулировал председатель палаты Пьер Московиси, направлена в адрес головной структуры по реабилитации Нотр-Дама - государственного учреждения, созданного по инициативе президента Эмманюэля Макрона и находящегося под эгидой местного министерства культуры. Именно оно призвано планировать и осуществлять все работы в главном храме страны. По словам Пьера Московиси, было установлено, что пять миллионов евро, которые ежегодно тратятся на функционирование этого учреждения, включая зарплату сотрудников, аренду бюро площадью без малого 500 квадратных метров, покрываются за счет донорских взносов.

"Мы не уверены в том, что дарители хотели финансировать зарплаты этих людей, а также оплачивать их штаб-квартиру, что не имеет непосредственного отношения восстановлению собора", - заявил он со свойственной ему дипломатичностью (недаром провел многие годы в Брюсселе в качестве одного из комиссаров Еврокомиссии), по сути, о нецелевом использовании пожертвованных миллионов. Как считает Московиси, деньги на эту организацию должен выделять сам минкульт, тем более что четверть ее персонала занята проектами, которые не сильно связаны с Нотр-Дамом.

В Счетной палате также удивлены тем, что минкультуры до сих пор не инициировал собственного административного расследования по поводу драматического события, потрясшего всю Францию, и не только. Ведь до сих пор с точностью не установлено, что привело к пожару. Согласно предварительным результатам официального расследования, причинами пожара могли быть и короткое замыкание, и непотушенный окурок. Тем не менее сейчас абсолютно ясно, что была допущена халатность в обслуживании энергооборудования Нотр-Дама, а круглосуточное наблюдение за ним было отменено незадолго до ЧП. А это значит, что кто-то должен был понести за это ответственность, настаивают в Счетной палате.

В отчете Счетной палаты речь идет о нецелевом использовании пожертвованных на Нотр-Дам миллионов

На сегодняшний день, по некоторым данным , уже освоены порядка 160 миллионов евро пожертвований. Как сообщил архиепископ Парижа Мишель Опети, "закончена стабилизация собора, а собственно реставрацией можно будет заняться в январе 2021 года". Но до этого в ближайшие месяцы предстоит полностью разобрать 200 тонн металлических строительных лесов, что были возведены на верхотуре собора еще до пожара и деформировались под воздействием огня. Этим сейчас посменно занимаются две бригады промышленных альпинистов. Специалисты также приступили к реставрации большого храмового органа, состоящего из восьми тысяч труб и сотен деталей из дерева и металла. Пламя его миновало, однако уникальный по звучанию музыкальный инструмент подвергся термическому шоку и пострадал от воды при тушении огня. Теперь его следует разобрать, тщательно очистить и настроить. По мнению экспертов, на это уйдет не менее двух лет.

В мире Европа Франция Пожар в соборе Парижской Богоматери

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