Канада продлила на месяц запрет на въезд в страну для иностранцев

Власти Канады оставили еще на один месяц закрытыми свои границы для иностранцев. Об этом сообщил министр общественной безопасности страны Билл Блэр.

"Мы продлеваем существующие ограничения на въезд из других стран, кроме США, в Канаду до 31 октября 2020 года", - написал он в социальной сети Twitter. Соединенные Штаты вынесены из общего списка стран в связи с тем, что между Оттавой и Вашингтоном существует двустороннее соглашение, согласно которому граница останется закрытой до 21 октября. Кстати, грузоперевозок эти ограничения не касаются.

Впрочем, для тех, чье присутствие на территории Канады считается необходимым, будет сделано исключение, передает Le Figaro. О каких специальностях идет речь, не уточняется. Однако ранее многие страны даже в разгар первой волны пандемии впускали к себе медработников, сопровождающих важных грузов, продуктов, медикаментов, защитных средств.

Канада закрыла свою границы в конце марте. С тех пор все прибывающие в страну обязаны пройти 14-дневный карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В начале июня власти страны разрешили въезд для тех, кто едет к своим родственникам, проживающим в Канаде.