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01.10.2020 11:38
Рубрика: Общество

В синагоге Манчестера нашли "капсулу времени" из 1873 года

Текст: Николай Грищенко

В Манчестере при реконструкции самой городской синагоги строители обнаружили запечатанный восковой печатью стеклянный сосуд. В "капсуле времени" хранились свитки Торы, внутренние документы храма, старые монеты и газетные статьи за 1873 год.

Фото: Bartosz Kontny / University of Warsaw
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Артефакт возрастом почти 150 лет хранился в специальном тайнике у места для принесения жертвоприношений - скинии.

"Находка вызвала большую радость и благоговейный интерес среди наших работников и реставраторов. Много лет назад наши предки тщательно составили послание и заложили для нас эту капсулу. Было очень приятно найти это послание в идеальном состоянии, - сообщил Guardian руководитель работ на участке Адам Браун.

Здание синагоги, построенное с элементами мавританского стиля еврейскими торговцами хлопком из Испании и Португалии, числится в реестре исторических памятников и считается одним из основных памятников викторианской готической архитектуры в стране. С 1984 года в синагоге расползается Еврейский музей, в котором хранится более 30 тысяч документов и артефактов.

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