В синагоге Манчестера нашли "капсулу времени" из 1873 года

Our exciting news! Stay tuned tomorrow for more info and pics from our surprising discovery! 👷🏻https://t.co/HBatL0UOc1 — Manchester Jewish Museum (@mcrjewishmuseum) September 24, 2020

В Манчестере при реконструкции самой городской синагоги строители обнаружили запечатанный восковой печатью стеклянный сосуд. В "капсуле времени" хранились свитки Торы, внутренние документы храма, старые монеты и газетные статьи за 1873 год.

Артефакт возрастом почти 150 лет хранился в специальном тайнике у места для принесения жертвоприношений - скинии.

"Находка вызвала большую радость и благоговейный интерес среди наших работников и реставраторов. Много лет назад наши предки тщательно составили послание и заложили для нас эту капсулу. Было очень приятно найти это послание в идеальном состоянии, - сообщил Guardian руководитель работ на участке Адам Браун.

Здание синагоги, построенное с элементами мавританского стиля еврейскими торговцами хлопком из Испании и Португалии, числится в реестре исторических памятников и считается одним из основных памятников викторианской готической архитектуры в стране. С 1984 года в синагоге расползается Еврейский музей, в котором хранится более 30 тысяч документов и артефактов.