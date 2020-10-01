Кардиолог рассказал, сколько нужно ходить в день для здоровья сердца

Здоровый образ жизни и занятия физкультурой являются основой хорошего самочувствия и долголетия, однако нельзя изнурять организм различными упражнениями. Особенно важно это правило для "сердечников".

В первую очередь, как считает кандидат медицинских наук Владимир Ларин, необходимо отказаться от тяжелых изометрических нагрузок, то есть силовых нагрузок без движения, поднятия и переноски тяжестей, длительного нахождения в одном и том же вынужденном положении. Под запретом для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями также находятся соревновательные виды спорта.

- А вот то, что пойдет на пользу: пешие прогулки, плавание в бассейне, езда на велосипеде в размеренном темпе и без перепадов высот. При этом гулять нужно не менее 30 минут в день, - заявил kp.ru Владимир Ларин.

С собой обязательно нужно захватить нитроглицерин - лучше в виде спрея, валидол. И конечно, не забывать своевременно выполнять рекомендации лечащего врача по повседневному приему лекарств.