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01.10.2020 09:00
Рубрика: Общество

Кардиолог рассказал, сколько нужно ходить в день для здоровья сердца

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Здоровый образ жизни и занятия физкультурой являются основой хорошего самочувствия и долголетия, однако нельзя изнурять организм различными упражнениями. Особенно важно это правило для "сердечников".

Фото: iStock
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В первую очередь, как считает кандидат медицинских наук Владимир Ларин, необходимо отказаться от тяжелых изометрических нагрузок, то есть силовых нагрузок без движения, поднятия и переноски тяжестей, длительного нахождения в одном и том же вынужденном положении. Под запретом для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями также находятся соревновательные виды спорта.

- А вот то, что пойдет на пользу: пешие прогулки, плавание в бассейне, езда на велосипеде в размеренном темпе и без перепадов высот. При этом гулять нужно не менее 30 минут в день, - заявил kp.ru Владимир Ларин.

С собой обязательно нужно захватить нитроглицерин - лучше в виде спрея, валидол. И конечно, не забывать своевременно выполнять рекомендации лечащего врача по повседневному приему лекарств.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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