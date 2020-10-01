Карен Хачанов сделал еще один шаг к тому, чтобы повторить свой лучший результат на турнирах "Большого шлема". На Открытом чемпионате Франции-2019 он пробился в четвертьфинал, где уступил будущему финалисту турнира австрийцу Доминику Тиму. В этом году на кортах Парижа Карен одержал уже две победы.

Задачу-минимум на "Ролан Гаррос" Карен Хачанов, который ни разу не проигрывал раньше третьего круга, выполнил. Фото: Reuters

Хачанов, посеянный на "Ролан Гаррос" под 15-м номером, добрался до третьего круга, за 3 часа 35 минут одолев чеха Иржи Веселы. Карен оказался удачливее на тай-брейках - 6:1, 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 7:6 (7:2).

Следующим соперником Хачанова будет чилиец Кристиан Гарин.

Что касается женского турнира, то ведущая российская теннисистка согласно мировому рейтингу Екатерина Александрова первой и на момент подписания этого номера "РГ" единственной из наших участниц "Ролан Гаррос" вышла в третий круг соревнований, обыграв австралийку Астру Шарму, которая не входит даже в первую сотню, со счетом 6:3, 6:3.

В прошлом году Александрова остановилась в Париже как раз на этой стадии. В этот раз продвинуться дальше тоже будет непросто. Ведь соперницей россиянки будет украинка Элина Свитолина - пятая ракетка мира (Александрова занимает 31-ю строчку рейтинга WTA. - "РГ").

К сожалению, в третьем круге не сможем поболеть за экс-первую ракетку России Дарью Касаткину. Она проиграла представительнице Беларуси Арине Соболенко - 6:7 (6:8), 0:6.

Чуть ранее из одиночного разряда вылетела и Анастасия Павлюченкова, уступившая чешке Катержине Синяковой со счетом 3:6, 4:6. Дебютантка "Больших шлемов" Камилла Рахимова тоже завершила выступление, не справившись с Марией Саккари из Греции (6:7 (0:7), 2:6).

Зато в паре Анастасия Павлюченкова вместе с бельгийкой Кирстен Флипкенс пробилась во второй круг "Ролан Гаррос". Девушки обыграли украинку Катерину Бондаренко и канадку Шарон Фичмэн (6:4, 6:1). Во втором круге увидим и Екатерину Александрову, объединившуюся с представляющей Грузию Оксаной Калашниковой. Они не пустили дальше француженок Эльзу Жакемо и Элисэнь Лешемия, получивших уайлд-кард от организаторов домашнего "Шлема" (3:6, 6:4, 6:3).