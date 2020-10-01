Косачев: Заявление президентов России, США и Франции - уникальный документ

Именно поэтому озвученная тремя лидерами единая позиция по одной из острейших международных проблем, с осуждением эскалации насилия, с призывом к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению переговоров по существу без выдвижения предварительных условий, имеет значение не только для самого конфликта. Это показатель, что международная дипломатия еще жива, что сообщество готово реагировать на вызовы, что есть темы, которые объединяют столь разные страны, помогая отставить в сторону противоречия.

И на месте политиков Азербайджана и Армении я бы действительно внимательно прислушался к позиции, высказанной в заявлении. Она достаточно жестко указывает, что не будет одобрения и поддержки тем, кто несет ответственность за продолжение боевых действий и жертв среди населения. И здесь не получится, в частности, разыграть тему противоречий между Россией и Западом, на чем уже пытаются спекулировать в некоторых третьих странах.

Сильный ход со стороны мировых лидеров, и это внушает надежду на нормализацию обстановки в регионе.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.