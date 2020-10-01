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1 октября 2020 г.

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2020 года № 611 "О продлении режима "Повышенная готовность" и внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г., предложением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 30 сентября 2020 г. № 23-00-08/5-17132-2020, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Продлить со 2 октября 2020 г. до 0 часов 00 минут 16 октября 2020 г. режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, введенный на территории Краснодарского края постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "до 0 часов 00 минут 2 октября 2020 г." заменить словами "до 0 часов 00 минут 16 октября 2020 г.";

2) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3. Обязать проживающих (находящихся) на территории Краснодарского края лиц старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом, соблюдать во время действия режима "Повышенная готовность" (в том числе в период с 21 июля 2020 г. до 0 часов 00 минут 3 августа 2020 г., с 3 августа 2020 г. до 0 часов 00 минут 17 августа 2020 г., с 17 августа 2020 г. до 0 часов 00 минут 21 августа 2020 г., с 21 августа 2020 г. до 0 часов 00 минут 3 сентября 2020 г., с 3 сентября 2020 г. до 0 часов 00 минут 11 сентября 2020 года, с 11 сентября 2020 г. до 0 часов 00 минут 18 сентября 2020 г., с 18 сентября 2020 г. до 0 часов 00 минут 2 октября 2020 г., со 2 октября 2020 г. до 0 часов 00 минут 16 октября 2020 г.) режим самоизоляции, за исключением случаев, связанных с передвижением в границах одного муниципального образования (муниципального района, городского округа) с целью:".

3. Департаменту информационной политики Краснодарского края обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

5. Постановление вступает в силу с 0 часов 00 минут 2 октября 2020 г.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев



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