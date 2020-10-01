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Рубрика: В мире

Лавров: Берлин взял курс на сдерживание России

Текст: Владимир Шилов
Власти ФРГ постепенно отходят от конструктивного диалога с Россией, взяв курс на политическое сдерживание Москвы, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Фото: Николай Петров/РИА Новости
Лукьянов: Трения внутри ЕС из-за России осложняют Берлину политику на других направлениях

"В Берлине сейчас взят курс на сдерживание России. Звучат голословные обвинения, ультиматумы, угрозы в наш адрес. Налицо зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах", - говорится в обращении Лаврова к участникам дискуссионного форума "Вехи германо-советских взаимоотношений". Его слова приводит РИА Новости.

По мнению главы российского дипломатического ведомства, у обеих стран еще остается возможность преодолеть период напряженности "во благо коренных интересов России и Германии, формирования устоев международного общения, нацеленных на сотрудничество и совместное противостояние реальным вызовам человечеству".

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