Лавров: Берлин взял курс на сдерживание России

Власти ФРГ постепенно отходят от конструктивного диалога с Россией, взяв курс на политическое сдерживание Москвы, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В Берлине сейчас взят курс на сдерживание России. Звучат голословные обвинения, ультиматумы, угрозы в наш адрес. Налицо зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах", - говорится в обращении Лаврова к участникам дискуссионного форума "Вехи германо-советских взаимоотношений". Его слова приводит РИА Новости.

По мнению главы российского дипломатического ведомства, у обеих стран еще остается возможность преодолеть период напряженности "во благо коренных интересов России и Германии, формирования устоев международного общения, нацеленных на сотрудничество и совместное противостояние реальным вызовам человечеству".