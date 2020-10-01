Лавров и Чавушоглу обсудили конфликт в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора подчеркнули недопустимость вовлечения в нагорно-карабахский конфликт боевиков незаконных вооруженных формирований. Об этом заявили в МИД РФ.

"Министры выразили серьезную озабоченность продолжающейся вооруженной конфронтацией, высказались за немедленное прекращение боевых действий. Подчеркнута недопустимость вовлечения в конфликт боевиков незаконных вооруженных формирований из других регионов. Отмечена востребованность предельно взвешенных шагов в плане оказания политико-дипломатического содействия Баку и Еревану", - говорится в официальном сообщении российского МИДа.

В ходе беседы министры также подтвердили готовность к координации российских и турецких действий для стабилизации сложившейся ситуации и скорейшего возвращения урегулирования конфликта в "мирное переговорное русло", отметили на Смоленской площади.

Напомним, что ситуация в непризнанной Нагорно-Карабахской республике обострилась 27 сентября. Сейчас в регионе ведутся активные боевые действия. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.