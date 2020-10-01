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Рубрика: Экономика

Льготные лекарства можно будет получить по электронному сертификату

Текст: Ирина Невинная
Граждане, имеющие льготы, смогут получать положенные им лекарства вне зависимости от места прописки с помощью электронного сертификата. Законопроект с такой нормой внесен правительством России в Государственную думу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 2023 года льготники (инвалиды, ветераны войны и другие категории, имеющие право на социальную помощь в соответствии с 178 ФЗ) смогут использовать электронные сертификаты для получения лекарств и медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Согласно законопроекту, такие сертификаты будут формироваться на основании информации, размещенной в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. С их помощью можно будет получать льготные лекарства, медизделия и лечебное питание без привязки к конкретной аптеке по месту регистрации. По сути, авторы законопроекта используют тот же принцип, который используется с 2018 года для обеспечения инвалидов и пострадавших на производстве средствами реабилитации.

Рассмотрение законопроекта в ГД намечено на ноябрь.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Законодательная власть Госдума Все о перечнях лекарств

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