Льготные лекарства можно будет получить по электронному сертификату

С 2023 года льготники (инвалиды, ветераны войны и другие категории, имеющие право на социальную помощь в соответствии с 178 ФЗ) смогут использовать электронные сертификаты для получения лекарств и медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов.

Согласно законопроекту, такие сертификаты будут формироваться на основании информации, размещенной в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. С их помощью можно будет получать льготные лекарства, медизделия и лечебное питание без привязки к конкретной аптеке по месту регистрации. По сути, авторы законопроекта используют тот же принцип, который используется с 2018 года для обеспечения инвалидов и пострадавших на производстве средствами реабилитации.

Рассмотрение законопроекта в ГД намечено на ноябрь.