Лицензии Росздравнадзора станут электронными

Росздравнадзор полностью перейдет на оказание услуг в электронном виде к 2022 году, сообщили в ведомстве. В цифровой формат переведут все документы, которые больше не будут предоставляться в бумажном виде. Электронными, в том числе, станут лицензии, что не повлияет на их юридическую значимость. Предполагается, что документы будут подписываться усиленной цифровой подписью. Как пояснили в Росздравнадзоре, это позволит в 1,5-2 раза сократить сроки предоставления услуг.

"Регистрация некоторых медизделий (в зависимости от их сложности) иногда протекает больше одного года. Сегодня ситуация с пандемией заставляет нас ускорить этот процесс, но не за счет снижения качества, а за счет отказа от ряда бюрократических процессов и дистанционного взаимодействия с нашими клиентами", - следует из слов советника главы ведомства Сергея Захарова.

В Росздравнадзоре подчеркнули, что благодаря внедрению новых цифровых сервисов, уже сегодня большинство услуг становятся дистанционными. Уже со следующего года разрешение Росздравнадзора на госрегистрацию медизделий при ввозе их в Россию можно будет оформить только в электронном виде. Впервые в этом году инспекторами ведомства опробованы удаленные варианты проверок, ряд из которых прошли с использованием режимов видеоконференции и видеотрансляции.

Переход на предоставление услуг в электронном виде Росздравнадзором стал возможен благодаря федеральному проекту по созданию единого цифрового контура в здравоохранении, который реализуется в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Десятая часть средств из 170 млрд рублей, выделенных на цифровизацию здравоохранения, предусмотрена на реализацию этого федерального проекта.