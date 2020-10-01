Лукашенко подтвердил заинтересованность в реализации проектов с ОАЭ

Заинтересованность в осуществлении проектов в реальном секторе экономики с Объединенными Арабскими Эмиратами подтвердил Александр Лукашенко на встрече 1 октября с председателем совета директоров компании Emaar Properties Мухаммедом Али аль-Аббаром.

Об этом сообщает источник в администрации президента, напоминая, что белорусский руководитель осенью прошлого года уже встречался с совладельцем крупных международных компаний. Стороны обсуждали тогда перечень возможных инвестиционных соглашений, включая гостиничный бизнес, рассматривались проекты в сельском хозяйстве и промышленности.

"Мы понимаем, что сейчас в мире времена не простые. Вызов человечеству брошен по многим направлениям. За инвестора идет очень острая борьба. И, конечно, ваша работа в Беларуси, те инвестиции, которые вы планируете осуществить, нам очень кстати сегодня", - констатировал Лукашенко, обращаясь к своему визави.

На встрече, уточняют новостные порталы, присутствовали также премьер-министр РБ, глава столичного исполкома и помощник президента по национальной безопасности. "Чтобы не было заминки в ваших работах", - пояснил формат переговоров глава государства.

Он сказал Мухаммеду Али аль-Аббару, что помнит об его обещании построить в Беларуси самые красивые здания и сооружения, которые будут визитной карточкой ОАЭ в центре Европы. "Поэтому я готов обсудить сегодня все темы, а если есть проблемные вопросы, готовы их сразу же решить", - добавил президент.

Компания Emaar Properties считается одним из крупнейших мировых девелоперов и инвесторов в области строительства, владея десятками дочерних компаний, и присутствуя на рынках государств практически всех континентов. Крупнейшие строительные проекты Дубая, включая самое высокое в мире здание Бурдж-Халифа и один из крупнейших торговых центров "Дубай Молл", тоже были реализованы этой компанией.

В ходе встречи Мухаммед Али аль-Аббар поздравил главу государства с победой на президентских выборах. "Мы всегда ценили ту политику, которую вы проводите, те достижения, которые достигнуты вашей страной, по уровню жизни населения, безопасности, другим параметрам", - подчеркнул зарубежный инвестор, заявив о своей готовности продолжать сотрудничество с Минском и инвестировать в экономику республики.