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Рубрика: Общество

В Японии обнаружен "бесценный" манускрипт с учением Конфуция

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Университета Кейо и других научных учреждений Японии заявили о том, что найдена старейшая в стране рукопись с комментариями к учению Конфуция. Древний артефакт ученые уже назвали бесценным.

Фото: wikipedia.org
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Об открытии рассказало издание The Asahi Shimbun. Речь идет о манускрипте, купленном Университетом Кейо в антикварном книжном магазине в 2017 году.

Предварительный анализ показал, что это может быть бесценная рукопись. Для ее тщательного изучения в 2018 году в университете создали межведомственную группу экспертов. Таинственный манускрипт несколько лет совместно изучали специалисты в области библиографии, китайской и японской литературы, а также историки.

Эксперты пришли к выводу, что рукопись, скорее всего, была написана в период между Северной и Южной династиями и династией Суй (581-618 гг. н.э.). Они считают, что документ был доставлен в Японию одним из тех эмиссаров, которых в Китай отправляли во времена династий Суй и Тан (618-907 гг. н.э.).

На рукописи сохранилась монограмма, указывающая на то, что она принадлежала клану Фудзивара. Это была очень влиятельная семья, имевшая тесные связи с императорами в периоды Нара (714-784 гг. н.э.) и Хэйан (794-1185 гг. н.э.). Также установлено, что рукопись хранилась придворным дворянином, которому было поручено обрабатывать официальные документы в период Эдо (1603-1868 гг. н.э.). После этого она считалась утраченной до тех пор, пока не "всплыла" в антикварном магазине.

Терукуни Кагеяма, заслуженный профессор истории древнекитайской философии в Женском университете Цзиссен, заявил, что это открытие бесценно. Дело в том, что данный манускрипт является древнейшим среди всех найденных в Японии рукописей с комментариями к учению Конфуция, известных как "Лунью ишу".

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За исключением буддийских писаний, это одно из старейших религиозных и философских учений, записанных на бумаге. Конфуцианские аналитики были написаны учениками после смерти философа (ок. 551 г. до н.э. - ок. 479 г. до н.э.). Они представляют собой собрание высказываний и диалогов Конфуция о его взглядах на мораль, образование и политику.

В данном случае манускрипт представляет собой сборник комментариев "Лунью ишу", которые были собраны Хуанг Канем, ученым из города Ляна (502-557 гг. н.э.), в период правления Северной и Южной династий.

До сих пор считалось, что все рукописи "Лунью ишу" были утрачены в Китае примерно к XII веку. До недавнего открытия старейшие в мире рукописи конфуцианских аналитик относились к династии Сун (конец XII - начало XIII века). Самым старым из этих манускриптов считался текст,  датируемый поздним периодом Камакура (1185-1333 гг. н.э.).

Эти аналитики в последующие века служили для обучения представителей китайской элиты во времена правления династии Цин (1644-1912 гг. н.э.). Они оказали огромное влияние и на японское общество и культуру. Например, стали обязательными для изучения в школах по всей Японии, где воспитывали самураев в период Эдо.

Ожидается, что обнаруженная рукопись поможет в изучении истории культурных обменов между Японией и Китаем в области философии и других сферах. Добавим, что сам манускрипт состоит из 20 листов, склеенных в виде свитка длиной 27,3 сантиметра. В ближайшее время он будет выставлен на обозрение в одном из книжных магазинов Токио.

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Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники В мире Восточная Азия Япония

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