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01.10.2020 12:06
Рубрика: Власть

МЧС переработало все документы по пожарной безопасности

Текст: Тимофей Борисов

Почти 100 нормативных актов МЧС России планируется отменить в рамках регуляторной гильотины. Речь об основных документах, которые регулируют всю противопожарную безопасность в стране. Они были приняты с 1991 года и теперь подлежат отмене. На смену им придут всего 7 источников права. Об этом сообщил директор профильного департамента МЧС России Ринат Еникеев.

МЧС планирует создать единую систему безопасности в следующем году

- Правовые акты, созданные МЧС РФ в рамках так называемой регуляторной гильотины, готовы, они уже подписаны председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, - сказал Ринат Еникеев журналистам на пресс-конференции в ТАСС.

По словам генерала, 90 процентов отменяемых документов касаются правил установления противопожарного режима. При этом документы, которые идут на смену устаревшим актам, будут также основаны на принципах рискориентированного подхода, который принят в стране и уже несколько лет действует. То есть градация объектов по степени риска останется, а вот подходы к плановым и внеплановым проверкам их изменятся.

Власть Работа власти Госуправление Правительство МЧС

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