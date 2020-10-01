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Рубрика: Происшествия

Подержи свечку

Меняются все документы по пожарной безопасности
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8276)
Почти 100 нормативных актов МЧС России, регулирующих противопожарную безопасность в стране, будут отменены. На смену им придут всего 7 документов. Об этом сообщил директор профильного департамента МЧС России Ринат Еникеев.
Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости
Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости

- Правовые акты, созданные МЧС России в рамках так называемой регуляторной гильотины, готовы. Они уже подписаны председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и предполагают полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года, - сказал Ринат Еникеев журналистам на пресс-конференции в ТАСС.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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По словам генерала, с 1991 года было принято очень много документов с требованиями, которые сейчас вызывают улыбку. Например, клоуну в цирке нельзя было зажечь свечку, поскольку это считалось противоправным действием с открытым огнем.

Документы, которые идут на смену устаревшим актам, будут основаны на принципах риск-ориентированного подхода, который принят в стране и уже несколько лет действует. То есть градация объектов по степени риска останется, а вот подходы к плановым и внеплановым проверкам, а также наказаниям за неисполнение предписаний в ходе этих проверок изменятся.

По старым правилам клоуну в цирке нельзя было зажечь свечку, поскольку это считалось противоправным действием с открытым огнем

- Если какой-то бизнес на протяжении длительного срока не был замечен в нарушениях, а также быстро устранял все замечания, то его проверять будут реже. И наоборот, нерадивых хозяев бизнеса проверять станут чаще, чем предписано в законодательстве. А в отношении злостных нарушителей МЧС получит право через мировой суд закрывать их бизнес на 30 дней. По представлению инспектора районный суд должен иметь право назначить приостановление деятельности того объекта, который относится к категории чрезвычайно высокой, высокой и значительной категории риска. Это объекты, предназначенные для детских садиков с пятидневкой, школ и больниц, торговых центров вместимостью 1,5 тысячи человек и выше, - сказал Еникеев.

Пока приостанавливать работу нарушителей разрешено на 90 суток, только после третьего нарушения и по решению мирового, а не районного суда.

Тем временем

1 октября в Воронежской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, это сделано для того, чтобы оперативно получить средства для помощи пострадавшим от пожаров. Предполагается, что ЧС отменят до конца текущей недели.

Фото: Александр Адамян / ТАСС
Число природных пожаров выросло на треть

Между тем ситуация со стихией в регионе остается напряженной. Засушливое лето и человеческий фактор по-прежнему дают о себе знать. Только в минувшие выходные Воронежская область пережила более 150 ландшафтных возгораний. После этого наступила временная стабилизация, однако начиная со среды ветреная погода дала "взрывной эффект": пожары возобновились с новой силой. Вчера утром действовало более 40 очагов огня. Наиболее сложная ситуация - в Острогожском, Лискинском, Рамонском районах, где пожарным пришлось спасать из огня населенные пункты. Четыре из них удалось защитить полностью, еще два - частично.

Так, в селе Николаевка Павловского района, рядом с которым загорелась лесная подстилка (общая площадь - 25 гектаров), огонь уничтожил 50 строений, из них 21 жилой дом. После этого крупного пожара следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

На встречу с погорельцами выехал глава региона Александр Гусев. Он сообщил, что пострадавшим жителям Николаевки построят новые дома из расчета 32 квадратных метра на члена семьи, обеспечив их мебелью и бытовой техникой. В ближайшее время им выделят средства (из расчета двух прожиточных минимумов на человека) на первоочередные нужды, а также на зимнюю одежду.

Подготовил Лев Лазаренко (Воронеж)

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС "Пожарный" техрегламент Лесные пожары

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