Медведев: Кибермошенники пользуются удаленным режимом работы граждан

Новости

В Совфеде прокомментировали решение ЕС расширить санкции по Крымскому мосту 21:16
Игроки "Зенита" подвели итоги жеребьевки группового раунда ЛЧ 21:04
Собянин: Пассажиропоток в транспорте сильно не снижается 21:01
Ученые обнаружили 199 захоронений на месте нового участка трассы М-4 20:58
Мусаев: В каждой игре будем биться за максимальный результат 20:51
Стартует архитектурный конкурс по развитию набережной в Строгино 20:51
Собянин допустил санкции за нарушение удаленки 20:39
В "Локомотиве" отреагировали на жеребьевку Лиги чемпионов 20:31
Московский губернский театр ушел на карантин до 14 октября 20:31
Исследование: Трамп стал меньше спать и оттого больше злиться 20:17
У Плющенко и Рудковской родился сын 19:58
Отвечавший за бренд "Сбер" вице-президент Сбербанка покинул свой пост 19:58
Неизвестный напал на Саакашвили с заточкой 19:37
Росстат: Средние розничные цены на бензин выросли на 1 копейку 19:20
Лавров и Чавушоглу обсудили конфликт в Нагорном Карабахе 19:06
Полиция начала проверку после нападения на Эльмана Пашаева 18:37
Собянин заявил о возобновлении работы горячей линии для москвичей 65+ 18:36
Детские сады Московской области продолжат работать в штатном режиме 18:35
Путин назначил Птицына главой Мосгорсуда 18:25
В Москве усилят контроль за соблюдением мер безопасности 18:16
Власти Москвы пока не будут возвращать пропуска 18:16
Воробьев рекомендовал директорам школ установить каникулы с 5 по 11 октября 18:05
В Москве не будут останавливать оказание плановой медпомощи из-за COVID 18:04
МИД: Диалог РФ и США нацелен на поиск выхода из ситуации в Нагорном Карабахе 17:50
FDA расширяет исследование безопасности вакцины от коронавируса 17:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с курсом рубля в октябре
Что будет с курсом рубля в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
01.10.2020 20:01
Рубрика: Власть

Медведев: Кибермошенники пользуются удаленным режимом работы граждан

Текст: Сергей Белов
Удаленным режимом работы граждан активно пользуются кибермошенники, считает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"В этот период возросло количество мошенничеств, связанных с использованием электронных форм платежей", - заявил он в ходе беседы с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.

Фото: РИА Новости
Медведев: Проблему Нагорного Карабаха нельзя решить силовым путем

В этой связи Медведев отметил значимость программы "Умный город" и оснащения улиц видеокамерами с точки зрения профилактики преступности.

"Это, конечно, в целом влияет на криминогенный фон, это влияет на настроения людей, безусловно, помогает правоохранительным органам выявлять тех, кто совершил преступления, - подчеркнул замглавы Совбеза. - Эти проекты обязательно нужно развивать".

Власть Работа власти Госуправление Президент Совет Безопасности

Главное сегодня

Интервью Александра Гинцбурга "Российской газете". Главное
В Совфеде прокомментировали решение ЕС расширить санкции по Крымскому мосту
МИД: Диалог РФ и США нацелен на поиск выхода из ситуации в Нагорном Карабахе
Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения
Лавров: Берлин взял курс на сдерживание России
Александр Бастрыкин: Уголовники и взяточники отвечают по закону
Суд впервые взыскал с МВД компенсацию за незаконный обыск у адвоката