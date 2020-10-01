Медведев: Кибермошенники пользуются удаленным режимом работы граждан

Удаленным режимом работы граждан активно пользуются кибермошенники, считает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"В этот период возросло количество мошенничеств, связанных с использованием электронных форм платежей", - заявил он в ходе беседы с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.

В этой связи Медведев отметил значимость программы "Умный город" и оснащения улиц видеокамерами с точки зрения профилактики преступности.

"Это, конечно, в целом влияет на криминогенный фон, это влияет на настроения людей, безусловно, помогает правоохранительным органам выявлять тех, кто совершил преступления, - подчеркнул замглавы Совбеза. - Эти проекты обязательно нужно развивать".