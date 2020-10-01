В Словакии нашли 2200-летнее место жертвоприношений кельтов

2,200-year-old ceramics, small bones, and pieces of glass and metal ingots unearthed near Trenčín Castle in eastern Slovakia https://t.co/hwgpPuI0BR — Ticia Verveer (@ticiaverveer) September 29, 2020

В историческом парке словацкого города Тренчин археологи нашли большое количество костей, железных, керамических и стеклянных предметов.

По одной из версий, большое количество артефактов обусловлено местом, где кельты приносили жертвы.

"Геофизические исследования зафиксировали здесь определенную аномалию. В ходе раскопок был обнаружен ров, вырытый как жертвенное место, которому около 2200 лет", - сказал Slovak Spectator руководитель исследования Юрай Малец.

Так как религиозные ритуалы древних кельтов предусматривали сожжение тел и предметов на кострах, то подавляющая часть артефактов представляет собой оплавленные слитки металла. Однако встречаются сохранившиеся фрагменты оружия и два рельефа в виде керамических рельефов человеческих голов.

Справка "РГ"

Город Тренчин известен латинскими надписями о победе второго римского легиона над германскими племенами, датированными 179 годом.

Эти надписи, именующие место как Лаугарицио, являются самым северным следом присутствия римских солдат в Центральной Европе. На скале, расположенной посреди Тренчина, находится средневековый замок, построенный в 1069 году нашей эры.