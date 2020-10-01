МИД: Диалог РФ и США нацелен на поиск выхода из ситуации в Нагорном Карабахе

Россия рассчитывает, что интенсивные контакты с США по Нагорному Карабаху помогут найти выход из нынешней тревожной ситуации в регионе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Рассчитываем, что эта работа будет политически значимой с точки зрения выхода из нынешней тревожной, кризисной ситуации. Идет диалог с фокусировкой на формирование политического импульса в пользу деэскалации, стабилизации обстановки в этом регионе", - цитирует Рябкова агентство ТАСС.

Замминистра при этом отметил, что диалог с США не является заменой, подменой или какой-то альтернативой другим форматам в области урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, что ситуация в непризнанной Нагорно-Карабахской республике обострилась 27 сентября. Сейчас в регионе ведутся активные боевые действия. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.