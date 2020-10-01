Минстрой запускает эксперимент по модернизации ЖКХ

Правительство выделяет более 1 млрд рублей на эксперимент по модернизации коммунальной инфраструктуры в нескольких городах. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на Всероссийском водном конгрессе.

Минстроем была разработана программа "60 плюс", которой предусматривается поддержка муниципальных образований, где коммунальные сети имеют износ более 60%.

Чтобы доказать эффективность вложения средств в инженерную инфраструктуру, ведомство предложило осуществить пилотные проекты по обновлению коммунального хозяйства. Сегодня, сообщил министр, правительством приняты решения о выделении средств в 1,190 млрд рублей на проведение таких экспериментов в 4 городах. Пилотные проекты реализуют в городах Козьмодемьянск Республики Марий Эл, Орске Оренбургской области, Переславле-Залесском Ярославской области и в городском округе Белово Кемеровской области.

Ожидается, что новые технологические решения снизят потери в сетях отопления, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, уменьшатся расходы на штрафы за нарушение экологии, которые зачастую вынуждены платить органы местного самоуправления из-за износа коммунальной инфраструктуры. Ожидается, что проекты должны окупиться в течение трех лет.

Успешная реализация этих проектов позволит доказать, что вложение средств в ЖКХ экономически эффективно и может проходить на возвратной основе. Если проекты будут реализованы и покажут экономический эффект, есть договоренность, подчеркнул Якушев, что в дальнейшем Минстрой подготовит еще ряд проектов, которые должны будут получить федеральную поддержку. "При реализации этих проектов мы должны привести в нормативное состояние весь комплекс коммунального хозяйства в этих муниципальных образованиях", - сказал министр.