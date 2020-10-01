Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления регионам субсидий на совершенствование первичной медицинской помощи.

Реформу первичного звена здравоохранения собирались начать еще в июле, но все планы властям смешала пандемия коронавируса. Из-за распространения инфекции старт масштабной модернизации отложили на шесть месяцев - до 1 января 2021 года.

"За пять лет на эти цели будет направлено не менее 500 миллиардов рублей", - напомнил Мишустин в четверг на заседании правительства. В проекте федерального бюджета на следующий год предусмотрено 90 миллиардов. "Средства пойдут на строительство, ремонт, новое переоснащение ФАПов, врачебных амбулаторий в сельской местности и малых городах, а также городских поликлиник, центральных и районных больниц", - подчеркнул премьер. Какие-то здания нуждаются в капитальном ремонте, другие необходимо реконструировать или обновлять с учетом современных требований.

На развитие первичного звена здравоохранения за пять лет выделят 500 миллиардов рублей

В документе также учтено приобретение автотранспорта для фельдшеров и амбулаторий, чтобы, как сказал председатель правительства, медработникам было проще добраться до пациентов, которые живут в удаленных районах, а люди могли получать помощь не только по скорой помощи, но и в ходе плановых осмотров.

Софинансирование смогут получить те субъекты Федерации, в которых утверждены собственные программы модернизации здравоохранения, а в бюджетах заложены средства для реализации задуманных мероприятий. Правительство установило, что федеральную помощь можно использовать для капитального ремонта объектов медицинских организаций с износом от 40 до 80 процентов по ценам не выше установленных для каждого региона министерством строительства и ЖКХ. Кроме того, строительство и оборудование новых мед­учреждений, в том числе фельд­шерско-акушерских пунктов, возможно только при наличии необходимого персонала с соответствующей квалификацией.

Другое подготовленное правительством постановление ждали предприниматели, переживающие тяжелые времена из-за спада в экономике, вызванного пандемией. Еще на три месяца продлевается мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов, сообщил Михаил Мишустин. Он будет действовать до конца года. "Право на мораторий получат организации и индивидуальные предприниматели, включенные в перечень наиболее пострадавших отраслей, - рассказал премьер. - Кроме того, такие организации в период действия моратория смогут воспользоваться судебной рассрочкой и тем самым изменить сроки выполнения своих обязательств". Они получат больше времени, чтобы разобраться с долгами без потери имущества и прекращения деятельности и тем самым восстановить свой бизнес.

Исполнение социальных обязательств перед гражданами и восстановление экономики, напомнил глава кабмина подчиненным, остаются приоритетами федерального бюджета даже в текущих непростых условиях. "Каждый рубль бюджетных денег должен идти на улучшение жизни людей, решение тех задач, которые стоят перед нашей страной и которые обозначены президентом", - подчеркнул он.

В среду правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 годы. Мишустин попросил министров и аппарат правительства оказывать депутатам максимальную поддержку и совместно работать над подготовкой документа к трем чтениям. "В результате мы должны получить эффективный инструмент для развития нашей страны, ее экономики и социальной сферы", - сказал премьер.

Прозвучала к министрам еще одна просьба - внимательно относиться к своим публичным высказываниям. "На каждом из нас серьезная ответственность, и каждое наше слово тщательно анализируется бизнесом и финансистами", - заметил Михаил Мишустин. "Двусмысленность в словах российских публичных компаниях может быть негативно интерпретирована и повлиять на котировки или инвестиционные решения, нанести прямой ущерб экономике. Попрошу вас быть внимательными в этом вопросе", - попросил премьер членов кабмина.