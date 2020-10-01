Мишустин попросил членов правительства внимательно относиться к высказываниям

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил членов правительства внимательно относиться к своим публичным высказываниям в условиях непростой экономической ситуации.

"На каждом из нас серьезная ответственность и каждое наше слово тщательно анализируется бизнесом и финансистами", - заявил он на заседании кабмина.

"Двусмысленность в словах о российских публичных компаниях может быть негативно интерпретирована и повлиять на котировки или инвестиционные решения, нанести прямой ущерб экономике. Попрошу вас быть внимательными в этом вопросе", - подчеркнул премьер.