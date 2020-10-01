Премьер-министр Михаил Мишустин продлил программу туристического кэшбэка, сделав его условия более привлекательными.

Подписанное главой правительства постановление предусматривает:

- продление сроков оказания услуги до 10 января 2021 года;

- включение в программу туристических агрегаторов;

- сокращение продолжительности тура - с четырех до двух ночей;

- отмену минимальной стоимость путевки в 25 тысяч рублей;

- кэшбэк в размере 20 процентов стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей (ранее - 15 тысяч).

Обязательным условием программы остается оплата тура картой "Мир". Средства будут возвращаться на нее автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Даты начала и окончания второго этапа продаж туров с кэшбэком Ростуризм объявит позднее. Он продлится дольше, чем первый - не менее полутора месяцев.