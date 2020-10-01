Мишустин рассказал о приоритете правительства

Даже в текущих непростых условиях приоритетами остается исполнение социальных обязательств перед гражданами и восстановление экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Каждый рубль бюджетных денег должен идти на улучшение жизни людей, решение тех задач, которые стоят перед нашей страной и которые обозначены президентом", - подчеркнул он.

Накануне, 30 сентября, правительство внесло в Государственную Думу проект главного финансового документа на 2021-2023 годы.

Мишустин попросил министров и аппарат правительства оказывать депутатам максимальную поддержку и совместно работать над подготовкой документа к трем чтениям. "В результате мы должны получить эффективный инструмент для развития нашей страны, ее экономики и социальной сферы", - сказал премьер.