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01.10.2020 18:14

МКБ развивает сотрудничество с банками Монголии

Московский кредитный банк (МКБ) совместно с Международным инвестиционным банком поддержал экспорт российской продукции в Монголию. МКБ предоставил кредит на сумму 2,5 млн долларов США банку Trade and Development Bank of Mongolia на финансирование торговых контрактов с Россией, а Международный инвестиционный банк выступил гарантом по сделке, выпустив гарантию возврата кредита и процентов в пользу МКБ.

МКБ заинтересован в развитии бизнеса с монгольскими банками и поддержке российских экспортеров в этом регионе.

"Международное финансирование - одно из стратегических направлений МКБ, - комментирует Наталья Бахова, директор департамента торгового финансирования МКБ. - Все больше российских компаний заинтересованы в развитии экспортного направления. Конъюнктура рынка, увеличение спроса на российские товары, поддержка государством экспортеров способствует экспорту из РФ. Наш банк предлагает широкую продуктовую линейку для экспортеров - кредит иностранному покупателю, экспортный безрегрессный факторинг, дисконтирование экспортных аккредитивов, финансирование при участии в проектах страховых агентств, международных финансовых институтов"

Международный Инвестиционный банк - многосторонний банк развития, созданный с целью содействия экономическому развитию и сотрудничеству стран-акционеров. Членами Банка являются Республика Болгария, Венгрия, Социалистическая Республика Вьетнам, Республика Куба, Монголия, Российская Федерация, Румыния, Словацкая Республика, Чешская Республика. Банк специализируется на среднесрочном и долгосрочном финансировании проектов, направленных на поддержку развития экономик своих стран-членов, реализация которых имеет значимый положительный социальный, экономический и экологический эффект. МИБ присвоены рейтинги всеми ведущими международными рейтинговыми агентствами: S&P Global - A- (прогноз стабильный), Moody's - А3 (прогноз стабильный), Fitch Ratings - А- (прогноз стабильный), АКРА - AAA (прогноз стабильный).

Trade and Development Bank of Mongolia один из старейших банков Монголии, основным направлением деятельности является поддержка крупнейших корпоративных клиентов Монголии. Банк имеет рейтинги от международных рейтинговых агентств S&P (B)/Moody"s(B3).

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам 2 кв. 2020 года (данные рэнкинга "Интерфакс-100").

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P.

Материал предоставлен ПАО "Московский кредитный банк"

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