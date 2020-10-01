Мораторий на возбуждение дел о банкротстве продлится до конца года

Правительство еще на три месяца продлевает мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Он будет действовать до конца года.

"Право на мораторий получат организации и индивидуальные предприниматели, включенные в перечень наиболее пострадавших отраслей, - рассказал глава правительства о подписанном им постановлении. - Кроме того, такие организации в период действия моратория смогут воспользоваться судебной рассрочкой и тем самым изменить сроки выполнения своих обязательств". Они получат больше времени, чтобы разобраться с долгами без потери имущества и прекращения деятельности и тем самым восстановить свой бизнес.