Москва и Минск договорились о развитии сотрудничества в АПК

Агропромышленный комплекс Союзного государства требует дальнейшего интенсивного сотрудничества. Этот вывод содержится в заявлении министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко, который посетил 1 октября XXX Международную специализированную выставку "Белагро-2020".

Анализируя итоги встреч, которые состоялись у руководителя агропрома РБ с делегациями России на полях завершившегося Форума регионов, он сообщил, что выработаны конкретные предложения для дальнейшей совместной работы. Они касаются, в частности, "поставки продукции, и комплектующих для промышленности, взаимодействие научно-практических центров, обмен опытом, сотрудничество в области семеноводства и племенного животноводства, в том числе по поставкам скота", - сказал Крупко, выразив убеждение в том, что "результат будет взаимовыгодным".

С представленной на выставке белорусской техникой и продукцией пищевой промышленности в четверг, уточняет БЕЛТА, ознакомилась и российская делегация, в том числе посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев, губернатор Брянской области Александр Богомаз и заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

А всего, сообщил Мезенцев, "на выставку приехали свыше 30 российских компаний из разных субъектов РФ", для которых широкая линейка белорусской промышленной продукции особенно интересна.

Но двустороннее партнерство, полагает дипломат, должно быть ориентировано не только на режим "купили/продали". Нужен, по его словам, "совместный прогноз, в том числе потребностей российских сельхозпроизводителей".

Стоит добавить, что выставка "Белагро-2020", в которой принимают участие 360 компаний из 14 стран, продлится в белорусской столице до 4 октября.