Новости

В Совфеде прокомментировали решение ЕС расширить санкции по Крымскому мосту 21:16
Игроки "Зенита" подвели итоги жеребьевки группового раунда ЛЧ 21:04
Собянин: Пассажиропоток в транспорте сильно не снижается 21:01
Ученые обнаружили 199 захоронений на месте нового участка трассы М-4 20:58
Мусаев: В каждой игре будем биться за максимальный результат 20:51
Стартует архитектурный конкурс по развитию набережной в Строгино 20:51
Собянин допустил санкции за нарушение удаленки 20:39
В "Локомотиве" отреагировали на жеребьевку Лиги чемпионов 20:31
Московский губернский театр ушел на карантин до 14 октября 20:31
Исследование: Трамп стал меньше спать и оттого больше злиться 20:17
У Плющенко и Рудковской родился сын 19:58
Отвечавший за бренд "Сбер" вице-президент Сбербанка покинул свой пост 19:58
Неизвестный напал на Саакашвили с заточкой 19:37
Росстат: Средние розничные цены на бензин выросли на 1 копейку 19:20
Лавров и Чавушоглу обсудили конфликт в Нагорном Карабахе 19:06
Полиция начала проверку после нападения на Эльмана Пашаева 18:37
Собянин заявил о возобновлении работы горячей линии для москвичей 65+ 18:36
Детские сады Московской области продолжат работать в штатном режиме 18:35
Путин назначил Птицына главой Мосгорсуда 18:25
В Москве усилят контроль за соблюдением мер безопасности 18:16
Власти Москвы пока не будут возвращать пропуска 18:16
Воробьев рекомендовал директорам школ установить каникулы с 5 по 11 октября 18:05
В Москве не будут останавливать оказание плановой медпомощи из-за COVID 18:04
МИД: Диалог РФ и США нацелен на поиск выхода из ситуации в Нагорном Карабахе 17:50
FDA расширяет исследование безопасности вакцины от коронавируса 17:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с курсом рубля в октябре
Что будет с курсом рубля в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
01.10.2020 20:51
Рубрика: Спорт

Мусаев: В каждой игре будем биться за максимальный результат

Текст: Максим Домчев

В четверг "Краснодар", для которого нынешний групповой турнир Лиги чемпионов станет первым в истории клуба, узнал своих соперников по итогам жеребьевки. За выход в следующий раунд амбициозная краснодарская команда поспорит с испанской "Севильей", английским "Челси" и французским "Ренном".

В "Локомотиве" отреагировали на жеребьевку Лиги чемпионов

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился своими впечатлениями от жеребьевки. Он рассказал о том, какие задачи будут стоять перед командой.

"Мы дебютируем в таком большом турнире. Мы должны идти шаг за шагом, набираясь опыта и улучшая качество игры. Наша команда очень мотивирована, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В каждой игре будем биться за максимальный результат", - приводит слова главного тренера сайт "Краснодара".

Мусаев также поделился своим мнением о соперниках.

Фото: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
Дзюба отреагировал на выход "Краснодара" в групповой раунд ЛЧ

"Перед жеребьевкой мы понимали, что на групповой стадии Лиги чемпионов все соперники - высочайшего европейского уровня. "Челси" - европейский гранд. В Лондоне провели масштабную трансферную кампанию в этом году, что говорит об амбициях. "Севилья" - действующий победитель Лиги Европы, который по пути к титулу победил "Интер" и "Манчестер Юнайтед". А "Ренн" показывает содержательный футбол и на данный момент является единоличным лидером чемпионата Франции", - отметил он.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" Лига чемпионов 2020/2021

Главное сегодня

Интервью Александра Гинцбурга "Российской газете". Главное
В Совфеде прокомментировали решение ЕС расширить санкции по Крымскому мосту
МИД: Диалог РФ и США нацелен на поиск выхода из ситуации в Нагорном Карабахе
Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения
Лавров: Берлин взял курс на сдерживание России
Роналду первым в истории забил 450 мячей в топ-5 лигах Европы
Бывший тренер сборной России по биатлону Пихлер находится в коме