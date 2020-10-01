Мусаев: В каждой игре будем биться за максимальный результат

В четверг "Краснодар", для которого нынешний групповой турнир Лиги чемпионов станет первым в истории клуба, узнал своих соперников по итогам жеребьевки. За выход в следующий раунд амбициозная краснодарская команда поспорит с испанской "Севильей", английским "Челси" и французским "Ренном".

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился своими впечатлениями от жеребьевки. Он рассказал о том, какие задачи будут стоять перед командой.

"Мы дебютируем в таком большом турнире. Мы должны идти шаг за шагом, набираясь опыта и улучшая качество игры. Наша команда очень мотивирована, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В каждой игре будем биться за максимальный результат", - приводит слова главного тренера сайт "Краснодара".

Мусаев также поделился своим мнением о соперниках.

"Перед жеребьевкой мы понимали, что на групповой стадии Лиги чемпионов все соперники - высочайшего европейского уровня. "Челси" - европейский гранд. В Лондоне провели масштабную трансферную кампанию в этом году, что говорит об амбициях. "Севилья" - действующий победитель Лиги Европы, который по пути к титулу победил "Интер" и "Манчестер Юнайтед". А "Ренн" показывает содержательный футбол и на данный момент является единоличным лидером чемпионата Франции", - отметил он.