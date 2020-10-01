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01.10.2020 15:57
Рубрика: Экономика

На полях Distant & Digital ВТБ и ЕЮС расскажут о сделке года в области LegalTech

Руководитель департамента венчурных инвестиций "ВТБ Капитал Управление Активами" Магомед Асхабов и президент "ЕЮС" Сергей Бекренев расскажут о сделке года и инвестировании в LegalTech на конференции Distant & Digital (12+)
Фото: Пресс-служба Distant&Digital Фото: Пресс-служба Distant&Digital
Фото: Пресс-служба Distant&Digital

8-9 октября 2020 года пройдет крупнейшая в России и странах СНГ международная онлайн-конференция IP Академии & Skolkovo LegalTech по развитию сферы интеллектуальной собственности и юридической деятельности в цифровую эпоху "Distant & Digital Skolkovo".

2020-й год трансформировал многие бизнес модели и заставил нас перестраиваться, по-другому делать обыденные вещи. Именно из-за этого конференция будет проходить онлайн. Единственное событие, которое состоится в привычном оффлайн-формате - совместный круглый стол "Европейской Юридической Службы" и "ВТБ".

Его основными темами станут инвестиции "ВТБ Капитал Управление Активами" в дистанционную юриспруденцию, новые реалии существования со стратегическим партнером, а также оригинальные продуктовые и бизнес модели "ЕЮС". Важным предметом обсуждений станут практические аспекты главной сделки 2019 года в области LegalTech. Фонд "ВТБ Капитал Инвестиции" приобрел 33% долю в капитале группы компаний "Европейская Юридическая Служба". Аналитики оценили данную сделку в 3-4 млрд рублей.

"Сделка с ЕЮС полностью соответствует мандату нашего фонда - мы инвестировали в зрелый, успешный технологичный бизнес. Бизнес-модель ЕЮС является принципиально новой для таких традиционных рынков как рынок юридических услуг, медицинских сервисов, налогового консалтинга и других. Мы видим большой потенциал роста стоимости бизнеса, принимая во внимание высокие исторические и прогнозные темпы увеличения выручки компаний группы. Необходимо отметить, что мы выступаем здесь как финансовый инвестор и нашей целью является, прежде всего, доход для пайщиков фонда", - Магомед Асхабов, руководитель департамента венчурных инвестиций "ВТБ Капитал Управление Активами".

"Сегодня "ВТБ Капитал Управление активами" является лидером инвестиционного рынка России, и сотрудничество с ним - действительно большой шаг для развития юридических технологий в целом и нашей группы компаний, в частности. Партнерство позволит вывести наши сервисы на качественно новый уровень, а также ускорит разработку инновационных B2B и B2C сервисных решений для рынка", - отметил Сергей Бекренев, президент и основатель "ЕЮС".

Участниками круглого стола станут: Антон Пронин, директор центра юридических технологий, директор корпоративных программ акселерации Фонда Сколково.

Магомед Асхабов, руководитель департамента венчурных инвестиций "ВТБ Капитал Управление Активами"; Дарья Носова, партнер "O2 Consulting", руководитель Практики ФинТех; Сергей Бекренев, основатель и президент "Европейской Юридической Службы"; Андрей Хорошилов, управляющий партнер, коммерческий директор ГК "ЕЮС".

В 2018 году компания стала победителем рейтинга "Skolkovo Legaltech Leader" за лучшую автоматизацию юридической деятельности. С 2019 "ЕЮС Технологии" в составе ГК "ЕЮС" является участником Skolkovo и осуществляет разработку проекта Умный юридический помощник "Legal Cloud".

ВТБ Капитал Инвестиции - единая платформа инвестиционных продуктов группы ВТБ. Объединяет ВТБ Капитал Управление Инвестициями, Департамент брокерского обслуживания банка ВТБ, оказывающий брокерские услуги розничным клиентам, ВТБ Капитал Брокер, брокерское направление для институциональных инвесторов и ВТБ Капитал Форекс. ВТБ Капитал - лучший инвестиционный банк на развивающихся рынках (2018, 2019), в Центральной и Восточной Европе (2013-2019), в России (2010-2017, 2019) по версии Global Finance. Общий объем активов под управлением бизнеса превышает 2 трлн рублей.

Европейская Юридическая Служба - это группа компаний и экосистема сервисных продуктов, основанная в 2007 году. ЕЮС - лидер рынка дистанционной юридической поддержки. Компания трансформирует модель потребления юридических услуг, делая доступными консультации по всем областям права для широко круга потребителей за счет применения современных технологий. В группу компаний ЕЮС также входит телемедицинский сервис "Теледоктор24", сервис по удаленному получению налоговых вычетов "Налогия", сервис помощи на дорогах "Ультра24", сервис поддержки e-commerce "LegalBox" и другие сервисы для B2C и B2B рынков. Партнерами компании являются более 100 банков (включая Банк ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Почта Банк, Альфа Банк, Райффайзенбанк, Акбарс), страховые компании, ритейл, МФО, автодилеры и другие.

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Экономика Бизнес

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