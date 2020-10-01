На развитие первичного звена здравоохранения выделят 500 млрд рублей

Премьер-министр Министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления регионам субсидий на развитие первичного звена здравоохранения. "За пять лет на эти цели будет направлено не менее 500 миллиардов рублей", - заявил он на заседании правительства. На следующий год в проекте федерального бюджета предусмотрено 90 миллиардов.

"Средства пойдут на строительство, ремонт, новое переоснащение ФАПов, врачебных амбулаторий в сельской местности и малых городах, а также городских поликлиник, центральных и районных больниц", - подчеркнул глава кабмина. Какие-то здания, по его словам, нуждаются в капитальном ремонте, другие необходимо реконструировать или заменять с учетом современных требований.

В документе также учтено приобретение автотранспорта для фельдшеров и амбулаторий, чтобы, как сказал Мишустин, медработникам было проще добраться до пациентов, которые живут в удаленных районах, а люди могли получать помощь не только по скорой помощи, но и в ходе плановых осмотров.