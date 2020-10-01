Названа главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян

Если у заболевшего коронавирусом температура поднялась до 37,5 градусов, то ему лучше остаться дома и лечиться в домашних условиях. Такую точку зрения Национальной службе новостей высказал главврач 71 горбольницы Москвы, телеведущий Александр Мясников.

Эту позицию поддержал и руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев. При этом он подчеркнул, что самолечением заниматься нельзя. Терапию должен назначить врач, которого нужно вызвать на дом. Зуев напомнил, что основным симптомом коронавируса является пропажа обоняния. Однако такое же состояние наблюдается и при ОРВИ, и при гриппе.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн добавил, что самостоятельно отличить симптомы COVID-19 от симптомов гриппа или ОРВИ довольно сложно. Это может подтвердить только тест. При этом не обязательно ехать в больницу. Можно вызвать специалиста на дом.