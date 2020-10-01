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01.10.2020 00:38
Рубрика: Общество

Названа главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Если у заболевшего коронавирусом температура поднялась до 37,5 градусов, то ему лучше остаться дома и лечиться в домашних условиях. Такую точку зрения Национальной службе новостей высказал главврач 71 горбольницы Москвы, телеведущий Александр Мясников.

Фото: РИА Новости
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Эту позицию поддержал и руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев. При этом он подчеркнул, что самолечением заниматься нельзя. Терапию должен назначить врач, которого нужно вызвать на дом. Зуев напомнил, что основным симптомом коронавируса является пропажа обоняния. Однако такое же состояние наблюдается и при ОРВИ, и при гриппе.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн добавил, что самостоятельно отличить симптомы COVID-19 от симптомов гриппа или ОРВИ довольно сложно. Это может подтвердить только тест. При этом не обязательно ехать в больницу. Можно вызвать специалиста на дом.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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