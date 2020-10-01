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01.10.2020 20:15
Рубрика: Экономика

Бюджет нашел добычу

Нефть принесет в казну дополнительно 786 млрд рублей за три года
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8276)
Дополнительные 786 млрд рублей принесет в федеральный бюджет нефтяная отрасль с 2021 по 2023 год в результате корректировки правил ее налогообложения. Это оценка минфина в приложении к пояснительной записке к проекту федерального бюджета.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

В 2021 году дополнительные поступления в бюджет из нефтегазовой отрасли составят 223 млрд, в 2022 году - 255 млрд, а в 2023 году - 208 млрд рублей. Их обеспечит отмена части льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортной пошлины на нефть, а также ужесточение параметров налога на добавленный доход (НДД). Периметр действия последнего расширяется, и он предлагается как альтернатива упраздняемым льготам по НДПИ.

Фото: Nord Stream 2/РИА Новости
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Неоднократно подчеркивалось, что принимаемые меры вынужденные. Возросшая нагрузка на бюджет из-за пандемии COVID-19 потребовала найти новые источники его наполнения. Ранее вице-премьер Юрий Борисов отметил, что расходы казны в этом году превысили запланированные примерно на 4 трлн рублей. "Они требуют возмещения, и для минфина, который отвечает за баланс нашего бюджета, такое решение наиболее простое", - сказал вице-премьер.

В минфине считают, что корректировки не приведут к сокращению нефтедобычи и не окажут негативного влияния на развитие нефтяной отрасли в целом. Также в пресс-службе ведомства "РГ" пояснили, что при запуске эксперимента по введению режима НДД изначально подразумевалось, что его параметры будут донастраиваться, если будет такая необходимость. "По итогам 2019 года результат от введения НДД для бюджета значительно превзошел прогнозные показатели, сейчас в него вносятся корректировки", - сказали в пресс-службе минфина.

Нагрузка на отрасль возрастет неравномерно. Для месторождений Северного Кавказа и Сахалина переход на НДД будет означать ее снижение, но суммарно в этих регионах добывается меньше 10% от всей нефти в нашей стране. Также существенные преференции получат Ванкорское и Приобское месторождения (оба - более 10% от всей добычи в России). Но для основных нефтедобывающих регионов России - Европейской части страны и Западной Сибири - налоговое бремя возрастет. Только отмена льгот для старых месторождений по выработанности и перевод их на НДД увеличит фискальную нагрузку на них в 2021 году - на 80 млрд, в 2022 году - на 94 млрд, а в 2023 году - на 93 млрд рублей.

"Нефтяная отрасль, как и любая другая, нуждается в предсказуемой и стабильной налоговой системе", - говорит партнер департамента налогов и права "Делойт" Юлия Орлова. По ее мнению, также необходимо помнить, что при отказе нефтяных компаний от разработки месторождений может уменьшиться количество рабочих мест - как потенциальных, так и текущих.

Отдельное внимание стоит обратить на то, что почти половину дополнительных доходов бюджета, в 2021 году - почти 97 млрд рублей (далее сумма снижается - в 2024 году экспортная пошлина должна стать нулевой, но при этом будет повышен НДПИ), планируется получить за счет отмены льгот по экспортной пошлине.

Фото: AP Photo/Craig Ruttle
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"Изменения отразятся и на объемах экспорта, и на привлекательности нашей нефти как товара за рубежом", - говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Причем произойдет это в тот период, когда закончится сделка ОПЕК+ и развернется нешуточная борьба за рынки сбыта. Конкуренция на главном для нас рынке - европейском - растет уже сейчас, подчеркнул Симонов.

При этом дополнительные стимулы получит нефтепереработка: в 2021 году - 6 млрд, в 2022 году - 9 млрд, а в 2023 году - 37 млрд рублей. Предусматривается введение инвестиционного коэффициента в вычете по акцизу на нефтяное сырье, направленного на переработку и индексация в 2023 году ставок акцизов на бензин и дизельное топливо с учетом инфляции.

"Принимаемые меры, несомненно, дадут стимул для развития внутренней переработки и нефтехимии, но это процесс очень долгий", - считает Константин Симонов. К тому же отправить на переработку всю нефть невозможно. Даже США, мощности которых значительно выше отечественных, в громадных объемах торгуют сырой нефтью.

"Текущие изменения вряд ли послужат в качестве немедленного стимула для развития нефтепереработки и нефтехимии", - говорит Юлия Орлова. Но стратегически отмена льгот по экспортной пошлине может повлиять на развитие перерабатывающих производств, считает она.

В минэнерго на запрос "РГ не ответили.

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