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Рубрика: В мире

Нидерланды ужесточили антикоронавирусные ограничения

Текст: Юрий Когалов

Власти Нидерландов ужесточили меры по борьбе с пандемией COVID-19. Как пишет Le Figaro, на эти шаги правительство пошло после долгих раздумий, до сих пор введенные в королевстве ограничения не шли ни в какое сравнение с тем, что предпринимают другие европейские страны.

Фото: Sem VAN DER WAL / ANP / AFP
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И вот теперь барам и ресторанам, наконец, приказано закрываться пораньше (до 22.00), а простым жителям "настоятельно рекомендовано" носить маски во всех общественных местах в трех крупнейших городах - Амстердаме, Роттердаме и Гааге (в магазинах, музеях, театрах, аэропортах и т.д.). Прежде их обязывали надевать только в общественном транспорте.

Как заявил премьер-министр Марк Рютте, эта рекомендация теперь относится ко всем местам, "где не видно неба". "Это очень широкое применение, которое действительно неизбежно", - добавил глава правительства, назвавший ситуацию в сфере здравоохранения серьезной.

Спортивные мероприятия, как профессиональные, так и любительские, теперь проходят без зрителей. Собираться более 40 человек запрещено (30 в помещении). Музеям, библиотекам и магазинам придется резко ограничить количество посетителей. Работодатели снова переводят сотрудников на удаленную работу. Не рекомендуются поездки в Амстердам, Роттердам и Гаагу.

В мире Европа Нидерланды Пандемия коронавируса COVID-19

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