Никита Михалков открыл 42-й Московский кинофестиваль "удаленно"

42-й Московский кинофестиваль отважно открылся в столице. Непривычный и аскетичный, он все равно привлек к себе внимание людей, которым попросту нужен праздник. От грустной реальности, связанной с коронавирусом, устали все.

На ММКФ все на этот раз по-другому. В пресс-центре отдельные кабинки для журналистов вместо общего стола, в зале все сидят на дистанции, и строгие сотрудницы кинотеатров проверяют, чтобы маски зрители во время сеанса не снимали. Буфет в фестивальном центре "Октябрь" закрыт. Зато у близлежащих ресторанов появился повод продлить работу летних террас, на которых спешно установили обогреватели и разложили пледы. Билеты нужно с утра заказывать на сайте фестиваля. На пресс-конференциях мировых деятелей кинематографии в основном выводят на большой экран - они связываются с прессой в онлайн-формате.

Никита Михалков, президент ММКФ, не провел перед началом фестиваля свою традиционную пресс-конференцию. Через пару недель ему исполняется 75 лет - мэтра следует беречь. Отсутствие этого брифинга заменили громким событием, связанным с назначением нового генерального директора Москино. На смену Светлане Максимченко, возглавившей департамент кинематографии в Министерстве культуры, пришла известный продюсер Наталья Мокрицкая, которая, впрочем, имеет опыт работы руководителем в крупных структурах, связанных с кино. Пока Мокрицкая с продюсерской деятельностью не рассталась - ее компания работает сразу над тремя проектами. А в российских программах ММКФ будет показан спродюсированный ею дебют Семена Серзина "Человек из Подольска", поставленный по одноименной популярной пьесе Дмитрия Данилова, где по сюжету молодой человек внезапно попадает в абсурдную ситуацию и не перестает удивляться всему, что с ним происходит. Этот фильм, кстати, получил приз за музыку на недавно завершившемся "Кинотавре"

На открытии 42-го ММКФ также было чему удивиться. Не было фанзоны и зрителей вокруг красной дорожки. Дизайнеры предлагали звездам заранее стильные и безопасные маски для выхода в свет. Захватив несколько сменных пар перчаток и масок, на открытие отправилась и обозреватель "РГ", для верности положив в сумочку дезинфицирующий спрей.

Однако маски на открытии раздавали сразу же при входе. Никто не толпился, не обнимался. Всех гостей сразу же провожали в зал, где рассаживали на дистанции. В целях безопасности режиссер церемонии открытия Алексей Агранович не стал рисковать - выступил ведущим мероприятия сам, поговорив с залом о столь необходимом во время пандемии путешествии внутрь себя, в котором кинематограф играет роль проводника. Затем он пригласил на сцену помощника президента РФ Владимира Мединского, который уже девятый раз открывает ММКФ, зачитывая приветствие президента РФ. "Отрадно, что непростая эпидемиологическая ситуация не смогла помешать вам встретиться в Москве", - говорилось в приветствии. Ведущий пообещал, что в этом году фестиваль будет самый деловой, самый дисциплинированный, непохожий на все другие. Главным будет только кино. Никакой светской жизни.

В этом году на ММКФ три конкурсные программы: конкурс короткого метра (14 фильмов), конкурс документального кино (9 фильмов) и основной конкурс (13 фильмов). Жюри основного конкурса возглавляет продюсер и режиссер - Тимур Бекмамбетов. Ему и было передано слово после представления жюри всех трех конкурсных программ 42-го ММКФ.

"Все мы сегодня думаем только об одном - что будет завтра", - начал свою речь Бекмамбетов, скромно умолчав о том, что он всегда в своем творчестве думает о будущем. Режиссер-визионер сделал акцент в своем обращении к залу на том, что мы никогда не будем жить так, как жили раньше. И сказал о своей работе в жюри так: "Я так понимаю свою миссию: помочь замечательному коллективу талантливых кинематографистов увидеть в фильмах картину нашего будущего".

По традиции на открытии был вручен первый приз фестиваля "За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского" "Верю!": его Тимур Бекмамбетов передал народной артистке России, любимице миллионов зрителей Светлане Крючковой. Видеоряд на экранах напомнил о памятных фильмах с участием актрисы: "Большая перемена", "Женитьба", "Похороните меня за плинтусом", "Безымянная звезда", "Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона", "Родня" и других.

"Приз называется "Верю!" Я хочу назвать людей, которые верили в меня. И верили в меня Роман Виктюк, Анатолий Васильев, Анатолий Эфрос и Георгий Товстоногов и Олег Ефремов", - начала свою речь Светлана Крючкова. Актриса сказала добрые слова и в адрес президента ММКФ Никиты Михалкова: "Он научил меня профессии киноактрисы" - и рассказала об их работе в фильме "Родня". Она также вспомнила, как пять лет назад, когда с ней случилась беда, Никита Михалков и Фонд "Артист" помогли ей.

И еще она напомнила залу, что сегодня, 1 октября, день рождения выдающегося режиссера и реформатора Олега Ефремова. И кроме того - день рождения ее мамы. "Так, как верила в меня моя мама, не верил никто! Только мама верила, что я буду артисткой...", - произнося эти слова, Светлана Крючкова чуть не расплакалась. Все собравшиеся были растроганы речью актрисы, которую она закончила цитатой из стихотворения Булата Окуджавы "Я обнимаю всех живых...". Эта строфа заканчивается словами "Я верю, что они следят, как плачем мы и празднуем".

Празднование открытия Московского международного кинофестиваля в этом году завершилось приветствием 5-го фестиваля стран БРИКС. В этом году его принимает Россия, и он проходит как раз в рамках ММКФ. Мария Захарова зачитала со сцены приветствие фестивалю стран БРИКС от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Особенность открытия 42-го ММКФ состояла в этом году и в том, что перерыва между церемониальными действиями и показом кино не было. Съемочная группа фильма "Серебряные коньки" представила картину, и первые зрители на два часа погрузились в мир дореволюционного Санкт-Петербурга, где случилась необычная история любви между юношей и девушкой из разных миров... Зал перед просмотром почтил память замечательного артиста Сергея Колтакова, недавно ушедшего от нас. В фильме Колтаков сыграл Дмитрия Менделеева.