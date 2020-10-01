Заморская территория Франции архипелаг Новая Каледония, расположенный в 1200 километрах к востоку от Австралии, планирует получить независимость от метрополии на референдуме, который пройдет четвертого октября. Франция аннексировала архипелаг в 1853 году.

Хотя Новая Каледония практически не фигурирует в мировых новостях, этот регион в недалеком будущем может стать стратегически значимым. Этому способствуют планы по созданию "Индо-Пацифики" - новой "зоны процветания" в Тихом и Индийском океанах. Эту идею активно поддерживают Япония, США, Индия и Австралия. Новая Каледония - один из самых богатых регионов в южной части Тихого океана. Там расположены порядка четверти мировых запасов никеля, также найдены хром, кобальт, молибден, медь, золото. ВВП архипелага - один из самых высоких в регионе, примерно 36,3 тысячи долларов на душу населения (для сравнения: в Новой Зеландии - 43 тысячи долларов). Предстоящий референдум будет уже третьим по счету, предыдущие проводились в 1998 и 2018 годах, и оба раза большинство населения предпочло остаться под протекторатом Франции. Однако на этот раз могут быть сюрпризы. Дело в том, что президент Франции Эмманюэль Макрон обидел жителей Новой Каледонии: в своей двухчасовой речи на День взятия Бастилии он ни разу не упомянул эту заморскую территорию.