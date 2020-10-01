Найденные в Австралии наскальные рисунки открыли "окно в прошлое"

Новости

ФК "Спартак" отдал Рассказова и Ломовицкого в аренду "Арсеналу" 15:01
На совещании Совбеза РФ отметили опасность переброски боевиков в Карабах 14:48
Песков рассказал о работе с Навальным сотрудников ЦРУ 14:48
Автоматы по приему вторсырья могут появиться в магазинах до конца года 14:37
Белорусские картины разных лет вошли в афишу ММКФ 14:29
В Англии запретили пластиковые трубочки и ватные палочки 14:29
Москонцерт остановил продажу билетов на все мероприятия 14:25
В Петербурге инвалидам разрешили получать соцподдержку без справок из МСЭ 14:03
Мораторий на возбуждение дел о банкротстве продлится до конца года 14:03
Путин снова проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ 13:54
Белорусская РСЗО "Шквал" успешно прошла залповые испытания 13:48
Эльман Пашаев сообщил, что на него напали неизвестные в Москве 13:46
На развитие первичного звена здравоохранения выделят 500 млрд рублей 13:42
Мишустин попросил членов правительства внимательно относиться к высказываниям 13:39
В Грозном спецназовцы сдали испытания на право ношения краповых беретов 13:30
Пассажирам метро в масках раздали подарки 13:27
Источник: Глушаков подписал контракт с "Химками" 13:22
Украинских пограничников будут судить за "незаконную депортацию" Саакашвили 13:17
С 5 октября половина подмосковных школ уходит на каникулы 13:14
МВД: В розыске числятся свыше тысячи пропавших детей 13:12
Эксперты рассказали, чем опасны дешевые квартиры 12:59
У станций московского метро волонтеры начали раздавать маски 12:52
Евросоюз уличил Великобританию в нарушении сделки по Вrexit 12:46
Победившая на выборах уборщица вступила в должность главы поселения 12:36
Информация о строящихся объектах будет храниться в единой системе 12:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с курсом рубля в октябре
Что будет с курсом рубля в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
01.10.2020 13:55
Рубрика: Культура

Найденные в Австралии наскальные рисунки открыли "окно в прошлое"

Текст: Денис Передельский
Фото: Professor Paul Tacon, Griffith University Фото: Professor Paul Tacon, Griffith University
Фото: Professor Paul Tacon, Griffith University

Австралийские ученые обнаружили и описали ранее неизвестные науке наскальные рисунки, возраст самых древних из которых достигает почти 10 тысяч лет. Исследователи назвали их "окном в прошлое".

Фото: wikipedia.org
В синагоге Манчестера нашли "капсулу времени" из 1873 года

Исследование опубликовано в журнале Australian Archaeology, а коротко о нем рассказывает Taylor & Francis. Масштабную работу провела группа во главе с профессором Полом Тэйконом из Университета Гриффита. Она задокументировала 572 ранее неизвестных наскальных изображения в возрасте от 6000 до 9400 лет. Эти рисунки были обнаружены на 87 доисторических участках на полуострове Арнемленд, северная Австралия, в период с 2008 по 2018 годы.

Найденные рисунки ученые назвали "фигурами из Маливавы". Они расположены на северо-западе Арнемленда. Рисунки отличаются большим разнообразием, причем все они оказались довольно крупными. Высота большинства из них превышает 50 см, а многие люди изображены в натуральную величину.

Кстати, животных древние художники рисовали чаще, чем людей. Только 42 процента найденных рисунков изображали человека. Для австралийского наскального искусства это случай уникальный. Как отмечают в своей работе исследователи, обычно до 80 процентов изображений в доисторических кластерах составляют человеческие фигуры.

По словам профессора Тэйкона, это наскальное искусство открыло окно в прошлое и показало, чем люди занимались в тот период времени. Глядя на изображения, кажется, что животные участвуют в какой-то человеческой деятельности или наблюдают за ней.

"В Маливава изображены как одиночные фигуры, так и групповые сцены, показывающие различные действия, причем некоторые из них могли иметь церемониальный смысл, - говорит Тэйкон. - Человеческие фигуры часто изображаются с животными, особенно с кенгуровыми. Эти отношения между животными и людьми, по-видимому, являлись главным сигналом в послании древних художников".

Удивило ученых и то, что среди рисунков нашлись изображения билби - небольших сумчатых зверьков. В данном регионе они не водятся, эти зверьки встречаются далеко на юге Австралии, в засушливых и полузасушливых районах.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
В Словакии нашли 2200-летнее место жертвоприношений кельтов

Два таких животных изображены стоящими спиной к спине, они почти идентичны по размеру. Рядом расположено третье изображение, тоже похожее на билби. Но оно, вероятно, было сделано в другое время и другим художником. На это указывает техника исполнения.

Также древние живописцы запечатлели множество валлаби - сумчатых млекопитающих из семейства кенгуровых, которые и сейчас обитают в Австралии. Кроме того, исследователи обнаружили самое древнее известное изображение дюгоня. Оно еще больше поразило ученых.

"Одиночное изображение дюгоня, как и многое другое, кажется здесь неуместным, - говорит соавтор исследования, доктор Салли Мэй. - Ведь оно сегодня находится примерно в 15 километрах к югу от Арафурского моря. Это указывает на то, что художник из Маливавы посетил побережье. А отсутствие изображений другой морской фауны позволяет предположить, что такие путешествия не были частым явлением".

Подводя итог, авторы работы пишут, что наскальные рисунки Маливавы, возможно, были созданы совсем небольшим количеством художников. Они даже предполагают, что большую часть картин создала всего лишь одна пара живописцев, причем роли у них были распределены. Один художник рисовал в основном контурные фигуры, почти не закрашивая их штрихами, а второй, наоборот, тщательно заштриховывал свои работы.

Археологи нашли современную ванну на дне древнего культового озера
Тысячелетняя гробница таинственного воина обнаружена в Иране
Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука В мире Океания Австралия

Главное сегодня

На развитие первичного звена здравоохранения выделят 500 млрд рублей
Зарплаты бюджетников с 1 октября повышаются на 3 процента
ФСИН разработала план по ликвидации тюремных колл-центров
Задержаны похитители иконы, подаренной президентом Валдайскому монастырю
С 5 октября половина подмосковных школ уходит на каникулы
Названы самые популярные фильмы на YouTube-канале Киностудии им. Горького
В Екатеринбурге реконструировали выставку шедевров, чудом сохранившихся с 1921 года