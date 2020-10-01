Найденные в Австралии наскальные рисунки открыли "окно в прошлое"

Австралийские ученые обнаружили и описали ранее неизвестные науке наскальные рисунки, возраст самых древних из которых достигает почти 10 тысяч лет. Исследователи назвали их "окном в прошлое".

Исследование опубликовано в журнале Australian Archaeology, а коротко о нем рассказывает Taylor & Francis. Масштабную работу провела группа во главе с профессором Полом Тэйконом из Университета Гриффита. Она задокументировала 572 ранее неизвестных наскальных изображения в возрасте от 6000 до 9400 лет. Эти рисунки были обнаружены на 87 доисторических участках на полуострове Арнемленд, северная Австралия, в период с 2008 по 2018 годы.

Найденные рисунки ученые назвали "фигурами из Маливавы". Они расположены на северо-западе Арнемленда. Рисунки отличаются большим разнообразием, причем все они оказались довольно крупными. Высота большинства из них превышает 50 см, а многие люди изображены в натуральную величину.

Кстати, животных древние художники рисовали чаще, чем людей. Только 42 процента найденных рисунков изображали человека. Для австралийского наскального искусства это случай уникальный. Как отмечают в своей работе исследователи, обычно до 80 процентов изображений в доисторических кластерах составляют человеческие фигуры.

По словам профессора Тэйкона, это наскальное искусство открыло окно в прошлое и показало, чем люди занимались в тот период времени. Глядя на изображения, кажется, что животные участвуют в какой-то человеческой деятельности или наблюдают за ней.

"В Маливава изображены как одиночные фигуры, так и групповые сцены, показывающие различные действия, причем некоторые из них могли иметь церемониальный смысл, - говорит Тэйкон. - Человеческие фигуры часто изображаются с животными, особенно с кенгуровыми. Эти отношения между животными и людьми, по-видимому, являлись главным сигналом в послании древних художников".

Удивило ученых и то, что среди рисунков нашлись изображения билби - небольших сумчатых зверьков. В данном регионе они не водятся, эти зверьки встречаются далеко на юге Австралии, в засушливых и полузасушливых районах.

Два таких животных изображены стоящими спиной к спине, они почти идентичны по размеру. Рядом расположено третье изображение, тоже похожее на билби. Но оно, вероятно, было сделано в другое время и другим художником. На это указывает техника исполнения.

Также древние живописцы запечатлели множество валлаби - сумчатых млекопитающих из семейства кенгуровых, которые и сейчас обитают в Австралии. Кроме того, исследователи обнаружили самое древнее известное изображение дюгоня. Оно еще больше поразило ученых.

"Одиночное изображение дюгоня, как и многое другое, кажется здесь неуместным, - говорит соавтор исследования, доктор Салли Мэй. - Ведь оно сегодня находится примерно в 15 километрах к югу от Арафурского моря. Это указывает на то, что художник из Маливавы посетил побережье. А отсутствие изображений другой морской фауны позволяет предположить, что такие путешествия не были частым явлением".

Подводя итог, авторы работы пишут, что наскальные рисунки Маливавы, возможно, были созданы совсем небольшим количеством художников. Они даже предполагают, что большую часть картин создала всего лишь одна пара живописцев, причем роли у них были распределены. Один художник рисовал в основном контурные фигуры, почти не закрашивая их штрихами, а второй, наоборот, тщательно заштриховывал свои работы.