В Москве стартует 42-й международный кинофестиваль

1 октября в Москве стартуют сразу два кинофестиваля: 42-й Московский международный и 5-й кинофестиваль стран БРИКС. Штаб-квартира обоих - мультиплекс "Октябрь" на Новом Арбате.

ММКФ открывается фильмом Михаила Локшина "Серебряные коньки" в Театре мюзикла (бывший кинотеатр "Россия", специально построенный для Московских кинофестивалей). Обычных толп, приветствующих звезд на красной дорожке, не будет - год пандемии повсеместно диктует свои спартанские условия.

В преддверии начала мы побеседовали с программным директором ММКФ и куратором кинофестиваля БРИКС Кириллом Разлоговым.

Год вышел ненормальный. Будет ли нормальным фестиваль?

Кирилл Разлогов: Конечно нет, но он состоится, и это уже большая победа. Его пришлось перенести почти на полгода, зато он пройдет в очном режиме, а не онлайн. Программа на 90 процентов состоит из фильмов, о которых мы договорились уже в апреле, и я не думаю, что этот выбор нужно было корректировать: эти фильмы отражают определенный этап мирового кино и его тенденции. Хотя возникли несколько дополнений - картины из программы несостоявшегося Каннского фестиваля, два-три фильма из Венеции.

Одна из каннских картин, которую я очень люблю, - "Гагарин", тонкая, талантливая картина. Ее сняли режиссеры-дебютанты Жереми Труиль и Фанни Лиатар. Гагарин - название квартала во Франции, первый камень которого был заложен Юрием Гагариным, а теперь он подлежит сносу. Герой фильма чернокожий Юрий хочет спасти этот квартал и стать, как Гагарин, космонавтом.

С Венецианского фестиваля пришли фильмы "От смерти до смерти" Хилала Байдарова и "Новый порядок" Мишеля Франко - эта картина получила там Гран-при жюри. Другие венецианские картины, надеюсь, мы покажем на следующем фестивале в апреле - если, конечно, позволит коронавирус.

Летом в мире были отменены многие фестивали, их программы оказались "бесхозными" - вы подхватили эти фильмы?

Кирилл Разлогов: Да, продюсеры нескольких картин нам первоначально отказали - рассчитывали на другие фестивали, потом захотели к нам вернуться, но у нас уже были конкурсные фильмы от этих стран. Впрочем, некоторые картины будут показаны в программе "Спектр".

Традиционные параллельные программы не сократились?

Кирилл Разлогов: Все почти как всегда: покажем около 180 фильмов. Сократилось количество мест - из-за рассадки зрителей в шахматном порядке. Но число сеансов сохранилось, причем увеличилось число кинозалов. Будут авторские программы Петра Шепотинника, Стаса Тыркина, Андрея Плахова, хотя Андрей застрял в Греции и фильмы обещал представлять с видеозаписей. В видеорежиме пройдут многие пресс-конференции: число открывшихся стран очень невелико, и большинство участников прилететь не смогут.

Церемонии, приемы, тусовки - вся социальная жизнь ММКФ будет сведена к минимуму. Но кинофестиваль дорог возможностью посмотреть фильмы!

С зарубежными гостями в этом году плохо?

Кирилл Разлогов: Для полетов открыты только Великобритания, Турция, Швейцария, Казахстан и Танзания, где своего кинематографа нет. Были у нас запутанные, почти курьезные, хотя и драматичные ситуации. Например, режиссер израильской картины имеет два гражданства: Израиля и Великобритании. Как израильтянин, он не нуждается в визе в Россию, но оттуда не летают самолеты, и он должен был полететь в Лондон, заказать там российскую визу, дождаться ее оформления и прилететь уже из Великобритании. Но в Лондоне его бы посадили на две недели на карантин, и он бы все равно к нам не успел. Так что пресс-конференцию он даст дистанционно онлайн. Обидно также, что вылетел из программы один хороший фильм, международная продукция с участием Армении: учитывая последние события, мы не можем его показать - он о "яблоке раздора" Нагорном Карабахе.

Фестиваль станет более деловым? Атрибутов шумного праздника будет поменьше?

Кирилл Разлогов: Кроме кинопоказов и пресс-конференций, никакой социальной жизни. Не будет даже приемов по случаю открытия и закрытия фестиваля. Актеры пойдут по красной дорожке, но без публики и бурных аплодисментов. Вечеринки если и будут - то по инициативе правообладателей. Но мне фестиваль дорог тем, что зрители смогут посмотреть фильмы.

Число фестивальных точек увеличилось?

Кирилл Разлогов: Немного. Церемонии открытия и закрытия - в Театре мюзикла, большинство показов - в мультиплексе "Октябрь" и Доме кино, но к кинозалам в Третьяковской галерее и в Центре документального кино добавился арт-центр "Гараж". Резко изменится атмосфера фестиваля, обычно довольно безалаберная, когда аккредитованные журналисты и гости переходили из зала в зал, "дегустируя" то один, то другой фильм, - ничего этого не будет. Теперь места надо заказывать заранее и занимать их перед сеансом. А общение и самодеятельность масс, вероятно, перейдут из фойе "Октября" в ближние кафе и рестораны, где нет такого строгого режима.

Публика жалуется на тотальную депрессивность фестивальных программ. В год пандемии оптимизма не станет больше?

Кирилл Разлогов: По поводу оптимизма: вспомним о программе "Третий возраст" - фильмы о пожилых с пожилыми актерами, грустные фильмы. Но в противовес придумана молодежная программа "Молодые и красивые" - стараемся соблюдать баланс. Будут более легкие картины, будут комедии. Будет интересная программа Screenlife, собранная по инициативе председателя жюри Тимура Бекмамбетова.

Что интересного в программе ретроспектив?

Кирилл Разлогов: С ними тяжело: после ухода из жизни Владимира Дмитриева и из-за частой смены директоров Госфильмофонда стали возникать проблемы. Но будет большая ретроспектива французского режиссера Робера Энрико. Из архивных находок - фильм Ильи Трауберга "Сын Монголии" 1936 года, который был запрещен и сохранился без звука; он будет показан с реконструированной фонограммой. Перед конкурсными картинами пойдут фрагменты фильмов Федерико Феллини в связи с его юбилеем, и в программе "Мастера" полностью покажем его реставрированную картину "Интервью". В марте отметил 80-летие Александр Прошкин, и фестиваль покажет его новый фильм "Назад в степь к сарматам". Эта картина также идет в конкурсе фестиваля стран БРИКС, который пройдет одновременно с ММКФ в "Октябре". Там по две картины на каждую страну: Китай, Бразилия, Индия, ЮАР и Россия, и будет свое жюри. Есть очень интересные, даже сенсационные фильмы.

Просматривая афишу ММКФ, можно заметить явный перевес российского кино.

Кирилл Разлогов: Еще и потому, что наши режиссеры уж точно смогут представить свои картины лично. В конкурсе 5 наших фильмов из 13: "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Гипноз" Валерия Тодоровского, "Дочь рыбака" - российско-азербайджанский фильм Исмаила Сафарали, "Мелодия струнного дерева" Ирины Евтеевой и "На дальних рубежах" Максима Дашкина. Кроме того, в конкурсе картины из Великобритании, Индии, Турции, Румынии, Бразилии, Израиля, Казахстана.

Что вы особенно рекомендуете не пропустить?

Кирилл Разлогов: Одну картину я уже назвал: "Гагарин". Мне нравится англоязычный эпос польского режиссера Леха Маевского "Долина богов". Очень хорошие отзывы о казахской картине Адильхана Ержанова "Черный, черный человек". Интересна, как обычно, вся документальная программа, в частности, фильм "Спасти русский север" - его автор Дж. Митчелл Джонсон будет членом жюри, и это единственный американец, который прилетит на фестиваль, потому что женат на ростовчанке и живет в Ростове.

Пять фильмов ММКФ - рекомендации "РГ"