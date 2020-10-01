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Рубрика: Культура

В Москве стартует 42-й международный кинофестиваль

Текст: Валерий Кичин
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8275)
1 октября в Москве стартуют сразу два кинофестиваля: 42-й Московский международный и 5-й кинофестиваль стран БРИКС. Штаб-квартира обоих - мультиплекс "Октябрь" на Новом Арбате.
Дебютный фильм Михаила Локшина "Серебряные коньки" перенесет нас в праздничный Петербург 1899 года. Фото: "Централ Партнершип" Дебютный фильм Михаила Локшина "Серебряные коньки" перенесет нас в праздничный Петербург 1899 года. Фото: "Централ Партнершип"
Дебютный фильм Михаила Локшина "Серебряные коньки" перенесет нас в праздничный Петербург 1899 года. Фото: "Централ Партнершип"

ММКФ открывается фильмом Михаила Локшина "Серебряные коньки" в Театре мюзикла (бывший кинотеатр "Россия", специально построенный для Московских кинофестивалей). Обычных толп, приветствующих звезд на красной дорожке, не будет - год пандемии повсеместно диктует свои спартанские условия.

Фото: Предоставлено ММКФ
В рамках ММКФ пройдет кинофестиваль стран БРИКС

В преддверии начала мы побеседовали с программным директором ММКФ и куратором кинофестиваля БРИКС Кириллом Разлоговым.

Год вышел ненормальный. Будет ли нормальным фестиваль?

Кирилл Разлогов: Конечно нет, но он состоится, и это уже большая победа. Его пришлось перенести почти на полгода, зато он пройдет в очном режиме, а не онлайн. Программа на 90 процентов состоит из фильмов, о которых мы договорились уже в апреле, и я не думаю, что этот выбор нужно было корректировать: эти фильмы отражают определенный этап мирового кино и его тенденции. Хотя возникли несколько дополнений - картины из программы несостоявшегося Каннского фестиваля, два-три фильма из Венеции.

Одна из каннских картин, которую я очень люблю, - "Гагарин", тонкая, талантливая картина. Ее сняли режиссеры-дебютанты Жереми Труиль и Фанни Лиатар. Гагарин - название квартала во Франции, первый камень которого был заложен Юрием Гагариным, а теперь он подлежит сносу. Герой фильма чернокожий Юрий хочет спасти этот квартал и стать, как Гагарин, космонавтом.

С Венецианского фестиваля пришли фильмы "От смерти до смерти" Хилала Байдарова и "Новый порядок" Мишеля Франко - эта картина получила там Гран-при жюри. Другие венецианские картины, надеюсь, мы покажем на следующем фестивале в апреле - если, конечно, позволит коронавирус.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Дебютанты представят свое кино на бизнес-площадке Московского кинофестиваля

Летом в мире были отменены многие фестивали, их программы оказались "бесхозными" - вы подхватили эти фильмы?

Кирилл Разлогов: Да, продюсеры нескольких картин нам первоначально отказали - рассчитывали на другие фестивали, потом захотели к нам вернуться, но у нас уже были конкурсные фильмы от этих стран. Впрочем, некоторые картины будут показаны в программе "Спектр".

Традиционные параллельные программы не сократились?

Кирилл Разлогов: Все почти как всегда: покажем около 180 фильмов. Сократилось количество мест - из-за рассадки зрителей в шахматном порядке. Но число сеансов сохранилось, причем увеличилось число кинозалов. Будут авторские программы Петра Шепотинника, Стаса Тыркина, Андрея Плахова, хотя Андрей застрял в Греции и фильмы обещал представлять с видеозаписей. В видеорежиме пройдут многие пресс-конференции: число открывшихся стран очень невелико, и большинство участников прилететь не смогут.

Церемонии, приемы, тусовки - вся социальная жизнь ММКФ будет сведена к минимуму. Но кинофестиваль дорог возможностью посмотреть фильмы!

С зарубежными гостями в этом году плохо?

Кирилл Разлогов: Для полетов открыты только Великобритания, Турция, Швейцария, Казахстан и Танзания, где своего кинематографа нет. Были у нас запутанные, почти курьезные, хотя и драматичные ситуации. Например, режиссер израильской картины имеет два гражданства: Израиля и Великобритании. Как израильтянин, он не нуждается в визе в Россию, но оттуда не летают самолеты, и он должен был полететь в Лондон, заказать там российскую визу, дождаться ее оформления и прилететь уже из Великобритании. Но в Лондоне его бы посадили на две недели на карантин, и он бы все равно к нам не успел. Так что пресс-конференцию он даст дистанционно онлайн. Обидно также, что вылетел из программы один хороший фильм, международная продукция с участием Армении: учитывая последние события, мы не можем его показать - он о "яблоке раздора" Нагорном Карабахе.

Фото: Бларусьфильм
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Фестиваль станет более деловым? Атрибутов шумного праздника будет поменьше?

Кирилл Разлогов: Кроме кинопоказов и пресс-конференций, никакой социальной жизни. Не будет даже приемов по случаю открытия и закрытия фестиваля. Актеры пойдут по красной дорожке, но без публики и бурных аплодисментов. Вечеринки если и будут - то по инициативе правообладателей. Но мне фестиваль дорог тем, что зрители смогут посмотреть фильмы.

Число фестивальных точек увеличилось?

Кирилл Разлогов: Немного. Церемонии открытия и закрытия - в Театре мюзикла, большинство показов - в мультиплексе "Октябрь" и Доме кино, но к кинозалам в Третьяковской галерее и в Центре документального кино добавился арт-центр "Гараж". Резко изменится атмосфера фестиваля, обычно довольно безалаберная, когда аккредитованные журналисты и гости переходили из зала в зал, "дегустируя" то один, то другой фильм, - ничего этого не будет. Теперь места надо заказывать заранее и занимать их перед сеансом. А общение и самодеятельность масс, вероятно, перейдут из фойе "Октября" в ближние кафе и рестораны, где нет такого строгого режима.

Публика жалуется на тотальную депрессивность фестивальных программ. В год пандемии оптимизма не станет больше?

Кирилл Разлогов: По поводу оптимизма: вспомним о программе "Третий возраст" - фильмы о пожилых с пожилыми актерами, грустные фильмы. Но в противовес придумана молодежная программа "Молодые и красивые" - стараемся соблюдать баланс. Будут более легкие картины, будут комедии. Будет интересная программа Screenlife, собранная по инициативе председателя жюри Тимура Бекмамбетова.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Что интересного в программе ретроспектив?

Кирилл Разлогов: С ними тяжело: после ухода из жизни Владимира Дмитриева и из-за частой смены директоров Госфильмофонда стали возникать проблемы. Но будет большая ретроспектива французского режиссера Робера Энрико. Из архивных находок - фильм Ильи Трауберга "Сын Монголии" 1936 года, который был запрещен и сохранился без звука; он будет показан с реконструированной фонограммой. Перед конкурсными картинами пойдут фрагменты фильмов Федерико Феллини в связи с его юбилеем, и в программе "Мастера" полностью покажем его реставрированную картину "Интервью". В марте отметил 80-летие Александр Прошкин, и фестиваль покажет его новый фильм "Назад в степь к сарматам". Эта картина также идет в конкурсе фестиваля стран БРИКС, который пройдет одновременно с ММКФ в "Октябре". Там по две картины на каждую страну: Китай, Бразилия, Индия, ЮАР и Россия, и будет свое жюри. Есть очень интересные, даже сенсационные фильмы.

Просматривая афишу ММКФ, можно заметить явный перевес российского кино.

Кирилл Разлогов: Еще и потому, что наши режиссеры уж точно смогут представить свои картины лично. В конкурсе 5 наших фильмов из 13: "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Гипноз" Валерия Тодоровского, "Дочь рыбака" - российско-азербайджанский фильм Исмаила Сафарали, "Мелодия струнного дерева" Ирины Евтеевой и "На дальних рубежах" Максима Дашкина. Кроме того, в конкурсе картины из Великобритании, Индии, Турции, Румынии, Бразилии, Израиля, Казахстана.

Фото: kinopoisk.ru
На экранах - накаленная семейная драма "Гнездо"

Что вы особенно рекомендуете не пропустить?

Кирилл Разлогов: Одну картину я уже назвал: "Гагарин". Мне нравится англоязычный эпос польского режиссера Леха Маевского "Долина богов". Очень хорошие отзывы о казахской картине Адильхана Ержанова "Черный, черный человек". Интересна, как обычно, вся документальная программа, в частности, фильм "Спасти русский север" - его автор Дж. Митчелл Джонсон будет членом жюри, и это единственный американец, который прилетит на фестиваль, потому что женат на ростовчанке и живет в Ростове.

Пять фильмов ММКФ - рекомендации "РГ"
  1. "Блокадный дневник". Реж. Андрей Зайцев. Главный конкурс.
  2. "Новый порядок". Реж. Мишель Франко. Программа "8 ½ фильмов"
  3. "Еще по одной". Реж. Томас Винтерберг. Программа "Фильмы, которых здесь не было".
  4. "Уроки фарси". Реж. Вадим Перельман. Программа Специальных показов.
  5. "Я хотел спрятаться". Реж. Джорджо Диритти. Программа "Эйфория наваждений"
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