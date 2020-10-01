Открыт прием заявок на Премию "Права потребителей и качество обслуживания"

В первой половине октября в Сочи будут объявлены лауреаты ежегодной премии "Права потребителей и качества обслуживания". В рамках Премии пройдет традиционный двухдневный форум, объединяющий Компании - лидеров российского и зарубежного потребительских рынков товаров и услуг.

Премия и Форум "Права потребителей и качество обслуживания" - это одно из ведущих мероприятий в области защиты прав потребителей и повышения культуры и уровня сервиса - призвано обеспечить стабильное развитие и достойный конкурентный потенциал рынка товаров и услуг в России.

Подробная информация и подача заявки доступны на сайте Премии.