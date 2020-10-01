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01.10.2020 12:03
Рубрика: В мире

Папа Римский Франциск отказался встретиться с госсекретарем США

Текст: Диана Ковалева

Папа римский Франциск I отказался встречаться с госсекретарем США Майком Помпео. В Ватикане также обвинили Вашингтон в попытке втянуть Святой престол в американскую предвыборную гонку.

Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Напомним, что за последний месяц Майк Помпео неоднократно обвинял Ватикан в подрыве своего "морального авторитета" после того, как тот обновил соглашение с Китаем о назначении епископов. В очередной раз глава американской дипломатии заявил об этом в ходе симпозиума, организованного посольством США при Святом престоле.

"Да, он (Помпео - прим. "РГ") просил. Но папа уже открыто заявлял, что во время выборов политические фигуры он принимать не будет. Причина в этом", - заявил ватиканский государственный секретарь Пьетро Паролин.

По словам Паролина и секретаря Ватикана по отношениям с другими государствами Пола Галлахера, подобное поведение Помпео стало для них "сюрпризом", учитывая его уже назначенный визит в Рим.

Соглашение между Китаем и Святым Престолом "никак не касается американской политики. Это вопрос межцерковный, и он не должен использоваться для подобных целей… Некоторые действительно интерпретировали (критику Помпео в адрес Ватикана - прим. "РГ")... как комментарии, которые прежде всего предназначены для внутреннего политического использования. У меня нет доказательств этого, но, безусловно, это один из способов взглянуть на это", - отметил Паролин.

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